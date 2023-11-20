İşte ‘duygusal açlığın’ 7 işareti ve bu alışkanlığa son vermenin püf noktaları...

İnsanların korkulu rüyası olan duygusal açlığın 7 işareti ve bu alışkanlığa son vermenin püf noktaları ortaya çıktı.

KAYNAK: Haber Merkezi
İşte ‘duygusal açlığın’ 7 işareti ve bu alışkanlığa son vermenin püf noktaları...

Siz de mutsuz olduğunuzda buzdolabına gidenlerden misiniz? Kaygı, sinirlilik ve huzursuzluk gibi durumlarda aslında acıkan ‘mideniz’ değil, ‘duygularınız’dır.

Duygusal açlığın belirtileri ve nedenleri…

İşte “duygusal açlığın” 7 işareti ve bu alışkanlığa son vermenin püf noktaları...

-Çevremdekiler yemek yerken aç olmasam da yemek yerim.

-Sadece yapacak bir iş olsun diye yemek yerim.

-En sevdiğim yemeği yiyemediğimde çok üzülürüm.

-Sık sık televizyon karşısında yemek yerim.

-Kendimi avutmak için yemek yerim.

-Gece kalkıp abur cubur yemek isterim.

-Eve geldiğimde bir şeyler yemeyi severim, çünkü beni rahatlatır.

Açlığa karşı alınabilecek tedbirler:

Pilates ve yoga gibi sakinleştirici egzersizler ile esneme hareketlerini sıklıkla tekrar edin.

Günlük olarak 20 dakikalık periyotlarla güneşten yararlanın ve D vitamini üretimine destek olun. Bu sayede depresyonun da önüne geçebilirsiniz.

Karbonhidrat grubundan esmer ürünlere yer verin. Beyaz ekmek yerine, tam buğday ya da tam tahıl ekmeği, pirinç pilavı yerine bulgur pilavı tercih etmeye başlayın.

Kendinizi gergin hissettiğiniz dönemlerde papatya ve melisa çayı tüketin.

Dopamin yoksunluğunda proteine olan ihtiyaç artar. Bu nedenle öğünlerinizin her birine az yağlı peynir, yumurta veya yoğurt gibi sağlıklı protein kaynakları yerleştirmeye çalışın.

Beslenme alışkanlıklarınızla yüzleşmek adına günlük tutmaya başlayın ve bir uzmandan yardım alın. Mideniz değil, “duygularınız aç” olabilir!

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