İşte Ege’nin en sağlıklı otları

Kaynak: İHA
İşte Ege’nin en sağlıklı otları
Ege bölgesinin doğal bitki örtüsü, yaşam süresini uzatmaya yardımcı olan çeşitli otlarla dolu. İşte bu otların bazı detayları…

İzmir Üniversitesi Hastanesi’nden bir diyetisyen olan Fatma Baysal, bahar mevsiminde bu otların tüketilmesini tavsiye ediyor. Baysal’a göre, Ege bölgesinde doğal olarak yetişen ve geniş bir çeşitliliğe sahip olan otlar, sağlık için çok faydalıdır. Sarmaşık, ebegümeci, ısırgan, hindiba, şevketi bostan, gelincik, labada, kuş otu, sinir otu, radika, deniz börülcesi, kuşkonmaz, arapsaçı, turp otu, hardal otu ve yabani kuşkonmaz gibi otlar, bölgenin dağlık alanlarından ve tarlalarından toplanmaktadır.

Ege otlarının genel özelliklerine baktığımızda, C vitamini, magnezyum, çinko gibi vitamin ve mineraller açısından zengin olduğunu ve yüksek antioksidan içeriğine sahip olduğunu görüyoruz. Ayrıca, bu otların idrar söktürücü ve sindirim sistemine destek sağlayan özellikleri de bulunmaktadır. Doğal olarak yetişen bu otların tüketimi, sağlıklı bir yaşam tarzı için kesinlikle önerilmektedir.

Diyetisyen Baysal, sağlıklı ve uzun bir ömrün, tıbbi bilimlerin en önemli araştırma konularından biri olduğunu belirtiyor. Hücre yaşlanmasını etkileyen faktörlerden birinin, kromozomların ucunda bulunan telomerlerin uzunluğu olduğu düşünülmektedir. Beslenme alışkanlıklarının telomer uzunluğu ile doğrudan ilişkili olduğu ve özellikle Akdeniz diyetini takip eden kişilerde telomerlerin daha uzun olduğu gözlemlenmiştir. Bu da, sağlıklı beslenme alışkanlıklarının yaşam süresi üzerinde önemli bir etkisi olduğunu göstermektedir.


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