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Merkez Bankası faizde ne karar verecek. İşte ekonomistlerin tahminleri

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, perşembe günü faiz kararını açıklayacak. Reuters'ın anketine katılan 18 ekonomist, Merkez Bankası'nın faizi sabit bırakacağı görüşünde...

Haber Giriş: 21 Mart 2023 Salı - 16:40
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İşte ekonomislerin tahminleri. TCMB faizde ne karar verecek

Merkez Bankası faizde ne karar verecek. İşte ekonomistlerin tahminleri
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, perşembe günü faiz kararını açıklayacak. TCMB geçen ay politika faizinde "ölçülü" olarak nitelediği 50 baz puan indirime gitmişti.

Reuters anketine katılan 18 ekonomistin tahminlerinin medyanı TCMB'nin bu ay politika faizini %8.50 seviyesinde sabit bırakacağını gösterdi.

Ankete katılan altı kurum politika faizinin 50 baz puan daha indirileceği tahmininde bulundu.

ŞUBATTA POLİTİKA FAİZİ DÜŞÜRÜLMÜŞTÜ

Merkez Bankası, 23 Şubat'taki son Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında politika faizini 50 baz puan düşürerek yüzde 8,5 seviyesine indirmişti.

Faiz kararının ardından yayımlanan metinde, "Kurul, bu ölçülü indirim sonrası para politikası duruşunun fiyat istikrarı ve finansal istikrarı koruyarak deprem sonrası gerekli toparlanmayı desteklemek için yeterli olduğu görüşündedir. Depremin 2023 yılının ilk yarısındaki etkileri yakından takip edilecektir"  ifadelerine yer verilmişti.

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