İşte el ve ayaklarınızı ısıtacak bir besin

Uzmanlar vücudu sıcak tutmak için daha fazla enerji sağlayacak gıdaların tüketilmesini tavsiye ediyor. Bunlardan bir tanesi de pekmez...

PEKMEZİN FAYDALARI NELERDİR?

Pekmezin en büyük faydalarından biri içindeki antioksidanlar sayesinde serbest radikallere karşı koruyarak bağışıklık sisteminin normal çalışmasına yardımcı olması.

Antioksidan özelliği olan besinlerden biri de pekmezdir. Bu özelliği ile vücuttaki iltihaplı durumlarla mücadele eder, iltihap atıcı etkisi vardır.

Yaklaşık 100 gram pekmezde 62 mg kalsiyum vardır. Pekmez, içindeki yüksek kalsiyum miktarı ile kemik ve dişlerin gelişimine destek olur, kemik ve diş sağlığını korur.

Pekmez, içindeki polifenoller sayesinde kilo yönetimine katkı sağlar. Sağlıklı beslenme uzmanları diyet listelerinde pekmeze sıkça yer verirler.

Yaklaşık 100 gram pekmezde 1,25 gram protein vardır. Pekmez, insan vücudunun temel yapı taşlarından biri olan protein ile normal kas kütlesinin korunmasına ve gelişmesine, normal kemik yapısının gelişmesine yardımcı olur.

Yaklaşık 100 gram pekmezde 0,98 gram lif vardır. İçindeki lif, bağırsak florasının sağlıklı kalmasına yardımcı olur, sindirim sisteminin normal çalışmasını destekler.

100 gram pekmezde yaklaşık 65,67 gram karbonhidrat vardır. İçindeki karbonhidrat, kan şekerinin dengelenmesine yardımcı olur, kan şekerindeki ani artış ve azalışları önlemeye yardımcı olur.

Anne adaylarının düzenli pekmez tüketmeleri, bebeklerin fiziksel ve zihinsel gelişimine katkı sağlar. Ayrıca pekmezin emziren annelerde sütü artırdığı bilinir.

Pekmezin içindeki demir, kırmızı kan hücreleri ve hemoglobin yapımına katkı sağlayan önemli bir mineraldir. Bu yüzden pekmezin en büyük faydalarından biri de kan yapımına katkı sağlamasıdır.

Yaklaşık 100 gram pekmezde 1262 miligram potasyum vardır. İçindeki yüksek potasyum miktarı ile pekmez, normal kas fonksiyonlarının korunmasına katkı sağlar. Ayrıca pekmez, normal kan basıncının dengelenmesine yardımcı olur.

Pekmez sağlıklı bir yaşam için gerekli olan, özellikle çocuklarda büyümeyi ve kemik gelişimini destekleyen fosfor minerali açısından da zengin bir gıda türüdür. Yaklaşık 100 gram pekmezde 66 mg fosfor vardır.