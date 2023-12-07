İşte en sağlıklı cilt vitamini

Tükettiğimiz gıdaların, saklanma koşullarının ve tüketim şekillerinin cilt sağlığını etkileyebileceğini belirten Dermatoloji Kliniği’nden Uzm. Dr. Mehmet Özeren, “Sebze ve meyvelerde bulunan antioksidanlar serbest radikallerin oluşturduğu hücre hasarını engelleyerek cilt sağlığımıza katkıda bulunur. Bu vitaminlerin başında C vitamini gelmektedir. Portakal, mandalina, greyfurt, kivi, ananas, çilek ve daha birçok taze meyvede bol miktarda C vitamini bulunur” dedi.

Beslenmenin hayatımızın devam etmesi için hava ve su gibi en gerekli ihtiyaçlarımızdan olduğunu dile getiren Dermatoloji (Cildiye) Kliniği’nden Uzm. Dr. Mehmet Özeren, beslenme şeklinin cilt sağlığımıza etkileri konusunda uyarılarda bulundu.

AŞIRI BESLENME CİLT SAĞLIĞINI BOZAR

Vücut fonksiyonlarımızın devamının ve sağlığımızın korunmasının beslenmemize bağlı olduğunu söyleyen Uzm. Dr. Özeren, “Beslenme alışkanlığının sağlığımızı korumada ve hayatımızı devam ettirmede önemli rolü vardır. Ayrıca aşı beslenme de vücudumuzda çeşitli zararlara yol açabilir. Yaşamımızın 50 yıl öncesine bakacak olursak, birçok hastalık yeterli gıda alınmaması ile ilişkili iken, günümüzde ise bunun tam tersi hastalıklar fazla gıda tüketilmesi ile bağlantılıdır. Obeziteye sebep olan aşırı beslenme şeker hastalığına zemin oluşturmakta, buna bağlı hem cilt kalitesi bozulmakta hem de diyabete bağlı çeşitli deri hastalıklarına neden olmaktadır. Obezite ayrıca tansiyon, kalp hastalıkları ve dolaşım bozukluklarına sebep olarak derimiz üzerinde olumsuz etkilere neden olmaktadır” diye konuştu.

DOĞAL BESLENME ŞART

Aldığımız gıdaların miktarı kadar çeşitliliğinin de son derece önemli olduğunu ifade eden Uzm. Dr. Özeren, “Ketojenik diyet diye bilinen karbonhidratların alınmayıp yüksek yağ içeren gıdaların alındığı diyetlerin bazı deri hastalıklarını (prurigo pigmentoza) tetiklediği bilinmektedir. Hayvansal kaynaklı kolajen içeren gıda takviyelerinin bilimsel olarak cilt gençleştirici etkileri ispat edilmiş olmakla birlikte, günlük tükettiğimiz hayvansal, gıdalardan mahrum kalmanın teorikte cilt kalitesini azaltacağı düşünülmektedir. Dolayısıyla beslenmemizdeki temel ilkelerden biri de tabiatın bizi sunduğu tüm zenginliklerden faydalanmak, her çeşit gıdadan ölçülü bir şekilde tüketmek olmalıdır. Sıkı diyetler ile ani ve fazla kilo kaybının, saç tırnak ve derimizde olumsuz etkileri bilinmektedir. Ağır diyetlerden 2-3 ay sonra başlayan yoğun saç dökülmeleri maalesef polikliniğimizde de sık görülen tablolardandır” ifadelerini kullandı.

KESİNLİKLE SU TÜKETİMİ ÖNEMLİ

Tükettiğimiz gıdaların, saklanma koşullarının ve tüketim şekillerinin cilt sağlığını etkileyebileceğinin altını çizen Uzm. Dr. Özeren, şu bilgileri paylaştı:

“Yumurtanın çiğ tüketilmesi saç ve tırnak için çok önemli olan biotin vitamininin eksikliğine sebep olabilmektedir. Kömür dumanı ve tütsülenmeye maruz kalmış gıdalarda kanserojen etkiler artmaktadır. Sağlıklı bir deriye sahip olmak için en önemli ihtiyacımız günlük 2litre üzerinde su tüketmektir. Bu seviyenin altında su içilmesi vücudu susuz bırakabilir bu da inflamasyon denilen iltihabi süreçleri ve yaşlanmayı artırır.”

KIRMIZI ET VE DENİZ MAHSULLERİ

Eser element olarak adlandırılan demir, çinko, bakır, selenyum, iyot gibi elementlerin vücudumuzda çok önemli aşamalarda görevleri olduğunu vurgulayan Uzm. Dr. Özeren, bu elementlerin fazlalığının toksik etkileri olduğu gibi eksikliklerinin de çeşitli hastalıklara sebep olduğunun bilindiğini söyledi.

Uzm. Dr. Özeren, “Bu elementlerin dengeli miktarda alınması cilt sağlığımızı korur. Eser elementler için tüketilmesi gereken başlıca gıdalar kırmızı et, süt ve ürünleri, deniz mahsulleri, fındık, yeşil mercimek ve tahıllardır” dedi.

SİGARA VE ALKOL



Cilt sağılığımızı korurken uzak durmamız gereken durumlara da değinen Uzm. Dr. Özeren, “Beslenme konusunda işlenmiş hazır gıdaların koruyucu, tatlandırıcı, renklendirici gibi birçok kimyasal madde barındırdığı, fazla tuz içerdiği için ya çok az tüketilmesi ya da hiç tüketilmemesi gerektiği unutulmamalıdır. Sağlıklı ve parlak bir cilt için sigara, alkol gibi zararlı alışkanlıklardan, aşırı güneşleme ve solaryum gibi ultraviyole kaynaklarından, çevre kirliliğinden korunmalı ve stresten uzak kalınmalıdır” diyerek sözlerini noktaladı.

AA