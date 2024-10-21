İşte FETÖ'nün ölmeden önce son görüntüleri

FETÖ elebaşı Fethullah Gülen'in sabah saatlerinde öldüğü haberi gündem oldu. FETÖ’nün haber kaynakları Fettullah Gülen’in öldüğünü duyururken ayrıca Fethullah Gülen’in yeğeni Ebuseleme Gülen'de terörist elebaşının ölüm haberini doğruladı.

Terör örgütü liderinin uzun zamandır böbrek yetmezliği ve şeker hastalığı ile beraber demans nedeniyle tedavi gördüğü bilinirken ölümünün de çoklu organ yetmezliği olduğu öne sürüldü.

Gülen’in ölüm haberinin ardından, son çekilen görüntüleri ortaya çıktı. FETÖ lideri ölümünden 1 hafta önce çiftliğinde görüntülenmişti.

Gülen’in geçen hafta Pensilvanya’daki çiftliğinden alınarak nisan ayında götürüldüğü yeni evinden çıkarken görüntülendiği kareler tekrar gündem oldu. Görüntüler AA ekipleri tarafından dron ile çekilmişti.

Gülen’in Pensilvanya’nın Saylosburg kasabasındaki Chestnut Retreat Center’a yaklaşık 12 dakika uzaklıktaki “260 Kennel Road, Saylorsburg, PA 18353” adresinde bulunan büyük bir evde kaldığı belirlenmişti.