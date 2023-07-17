İşte Filenin Sultanları'na şampiyonluğu getiren sayı

A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi finalinde Çin'i 3 - 1 yenerek şampiyon oldu.

1. Set sonucu: 22 - 25 (Türkiye lehine)

2. Set sonucu: 25 - 22 (Çin lehine)

3. Set sonucu: 19 - 25 (Türkiye lehine)

4. Set sonucu: 16 - 25 (Türkiye lehine)

Millilere şampiyonluğu getiren sayı ve sonrasında yaşadıkları sevinç ise görülmeye değerdi. Eda Erdem'in gözyaşları içinde kullandığı servis sonrası gelen şampiyonlukla birlikte saha içinde büyük bir mutluluk yaşandı.

"BU BİR RÜYA, İNANAMIYORUM!"

A Milli Takım'ın kaptanı Eda Erdem, şampiyonluk sonrası duygularını şu sözlerle ifade etti:

"Bu bir rüya. İnanamıyorum. 2005'ten beri Milli Takım forması giyiyorum. Çok fazla sevinç yaşadık. Gerçekten müthiş bir başarıya ulaştık. Takım arkadaşlarımla çok büyük gurur duyuyoruz. Tarihe geçtik. Şu anda hislerimi açıklamam çok zor. Vargas sadece mükemmel bir oyuncu değil, mükemmel bir insan aynı zamanda. Bizlerden biri olduğunu her zaman gösterdi. Herkes burada mükemmel bir iş başardı."

EN DEĞERLİ OYUNCU MELİSA VARGAS

Final maçının ardından turnuvanın 'en'leri de açıklandı.

Melisa Vargas, Milletler Ligi'nde "En Değerli Oyuncu" ve "En İyi Pasör Çaprazı' ödüllerinin sahibi olurken, Zehra Güneş "En İyi Orta Oyuncu", Gizem Örge ise "En İyi Libero" seçildi.

ERİK DALLI KUTLAMA

Milli Takım şampiyonluğun ardından sahada göbek attı... Koç Santarelli'nin dans performansı ise ilgiyle izlendi.

2018'DEN SONRA İKİNCİ FİNAL

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2018'de düzenlenen turnuvanın ardından ikinci kez Milletler Ligi'nde final heyecanı yaşıyor. Çin'i deviren Filenin Sultanları, Milletler Ligi'nde ilk kez şampiyonluğa ulaştı.

Filenin Sultanları'nın FIVB Voleybol Milletler Ligi'nde kadrosunu şu isimler oluşturdu: Gizem Örge, Simge Aköz, Cansu Özbay, Melissa Vargas, Ayça Aykaç, Hande Baladın, Derya Cebecioğlu, Elif Şahin, Eda Erdem Dündar, Saliha Şahin, Zehra Güneş, Aslı Kalaç, İlkin Aydın, Ebrar Karakurt.