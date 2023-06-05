İşte Galatasaray'ın Avrupa'daki rakipleri

Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşamasındaki yolu, Avrupa'da 1-2 istisna hariç sezonların bitmesinin ardından belli oldu.

İşte Galatasaray'ın Avrupa'daki rakipleri

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi finalistleri Inter ve Manchester City'nin liglerinde de Şampiyonlar Ligi bileti alması nedeniyle elemelere 1. Tur'dan değil 2. Tur'dan başlayacak.

Şu an Galatasaray ile birlikte 2. Tur'da olması kesinleşen takımlar Norveç'ten Molde, Danimarka'dan Kopenhag, Hırvatistan'dan Dinamo Zagreb ve Güney Kıbrıs'tan Aris Limassol oldu.

Galatasaray, 2. Ön Eleme Turu'nda mücadele edecek 20 takım arasında en iyi UEFA puanına sahip 3. takım durumunda. Galatasaray'dan daha iyi puan sahip sadece Dinamo Zagreb ve Kopenhag bulunuyor. Galatasaray, 2. ön eleme turuna seri başı olarak katılacak.

Ön Eleme Turu'nda toplam 30 takım mücadele edecek ve bu takımlardan 15'i 2. Ön Eleme Turu'na dahil olacak. Bu 15 takımdan 10'u çok yüksek ihtimalle Galatasaray'ın muhtemel rakibi olacak. İşte o takımlar.

Ön Eleme Turu'nda oynayacak takımlar: Maccabi Haifa, Hacken, Bulgaristan şampiyonu (Ludogorets veya CSKA Sofya), Farul Constanta, Qarabağ, Ferençvaroş, Rakow, Astana, Slovan Bratislava, Olimpija Ljubljana, BATE Borisov, Sheriff Tiraspol, Zalgiris, Zrinjski Mostar, HJK Helsinki, Swift Hesperange, Valmiera, Ballkani, Shamrock Rovers, Urartu, Larne, Partizani, Kİ, Flora, Hamrun Spartans, Dinamo Tiflis, Struga, The New Saints, Lincoln Red Imps.

Ön Eleme Turu Şampiyonlar Yolu'nda 12 takım mücadele edecek. 3. Tur'dan başlayacak olan hem AEK'in hem Sparta Prag'ın UEFA puanı Galatasaray'dan düşük. Bu nedenle Galatasaray, 3. Tur'a yükselirse yine seri başı olacak. Bu turu geçmesi durumunda, soluğu Play-Off turu'nda alacak.

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off turunu da geçmesi halinde 2018/19 sezonundan sonra bir kez daha UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşamasında boy gösterecek.

2. Ön Eleme Turu
Kura: 21 Haziran 2023
1. Maç: 25-26 Temmuz 2023
2. Maç: 1-2 Ağustos 2023

3. Ön Eleme Turu
Kura: 24 Temmuz 2023
1. Maç: 8-9 Ağustos 2023
2. Maç: 15 Ağustos 2023

Play-Off Turu
Kura: 7 Ağustos 2023
1. Maç: 22-23 Ağustos 2023
2. Maç: 29-30 Ağustos 2023

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