İşte gençlerin en başarılı bulduğu milletvekilleri

Z kuşağı gençlerinin TBMM’de en başarılı bulduğu milletvekilleri belli oldu. ORC Araştırma’nın yaptığı ankette en başarılı bulunan 15 milletvekili yer aldı.

İşte gençlerin en başarılı bulduğu milletvekilleri

ORC Araştırma’nın yaptığı ankette listede başarı düzeyine göre en çok puanı alan 15 milletvekili yer aldı. Araştırmada, parti genel başkanları değerlendirme dışı bırakıldı.

15-18 Ağustos tarihleri arasında yapılan anket 46 ilde 2160 katılımcı ile gerçekleştirildi.

EN BEĞENİLEN MİLLETVEKİLLERİ LİSTESİ

CHP'den en beğenilen Ali Mahir Başarır, Özgür Özel, Veli Ağbaba ve Mustafa Sarıgül olarak sıralandı.

AKP’den ise Ömer Çelik, Eyyüp Kadir İnan, Derya Ayaydın ve Mustafa Varank olarak listelendi.

İYİ Parti'den Ümit Özlale ve Kürşad Zorlu; MHP’den ise Saffet Sancaklı ve İsmail Özdemir en çok beğenilen vekiller arasında yerini aldı.

Anket sonuçlarına göre, Yeşil Sol Parti'den Sırrı Süreyya Önder, DEVA Partisi'nden Mustafa Yeneroğlu ve TİP'ten Sera Kadıgil en beğenilenler arasında.

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