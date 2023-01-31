﻿İşte gerçek müjde: Ortak Politikalar Mutabakat Metni

Altılı Masa adım adım iktidara yürüyor. Dün de halka sorunları nasıl çözeceğine dair atacağı adımları gösteren bir sunum yaptı. Ortak Politikalar Metni denilen belge açıklandı. Bu açıklamaya baktığımda yaşadığımız ağır sorunları çözmeye kararlı bir ekibin ve gerekli planların var olduğunu sevinerek gördüm.

Metinde ana fikir şu: "Temel hedefimiz, Türkiye'yi herkesin insan onuruna yaraşır bir yaşam sürdüğü ve sosyal refah standartlarına ulaştığı, kadınların, çocukların, gençlerin ve tüm vatandaşların geleceğe umutla baktığı, toplumsal barış ve huzurun tesis edildiği mutlu bir ülke haline getirmektir."

Bu amaç doğrultusunda ekonomik hedeflere baktığımda dikkatimi çeken başlıklar şöyle;

*Enflasyonu, iki yıl içinde düşük tek haneye kalıcı bir biçimde indireceğiz.

*Beş yılın sonunda dolar cinsinden kişi başına millî gelirimizi en az iki katına çıkaracağız.

*Türk lirasına yeniden itibar ve istikrar kazandıracağız.

*İmar rantları vergilendirilecek.

*İstanbul uluslararası finans merkezi olacak.

*İşsizlik fonu işçiler için kullanılacak.

*5 yılda 5 milyon yeni iş yaratılacak.

*İhracat hedefi 600 milyar dolar.

*TCMB Başkanı bağımsız olacak, görevden alınamayacak.

*TCMB, Ankara'ya geri taşınacak.

*128 milyar doların akıbeti araştırılacak.

Liste o kadar uzun ki yer kalmadığı için yazamadım…

Tekrar altını çiziyorum, benim bir ekonomist olarak gördüğüm, yukarıda da söylediğim gibi sorunların ne olduğunu belirlemiş, ama bundan önemlisi, ne yapılacağına dair Türkiye'nin 'Yıldızlar Ekibi' diyeceğimiz bir kadro ile çözümler hazırlamış, bir oluşum karşımızda duruyor…

İçinde bulunduğumuz durum ise oldukça ciddi ve ekonomideki durum bana tıpkı büyük bir depremden sonra çekilen okyanusun yaptığı tsunami hazırlığını hatırlatıyor. Ya da kasırga ortalığı kırıp geçirirken, kasırga gözü dediğimiz, yüzlerce km'lik hızla dönen hava dalgasının ortasında bulunan boş alanı hatırlatıyor. Buraya denk gelirseniz sakin bir hava sizi karşılar, ama bu durum geçici bir huzurdur, çünkü kasırganın çevresinde havanın dönüş hızı muazzamdır. İşte bizler de şu an, sahilde çekilen okyanusla tehlikenin bittiğini ya da birden hızı düşmüş kasırganın gittiğini sanıyoruz, ama durum öyle değil…

Neden değil? AKP Cumhuriyet tarihinde görülmemiş miktarda parayı piyasaya sürdü. Çalışanlara zamlar, EYT, KGF, kredi paketleri derken bu durum, an itibari ile baz etkisine bağlı rakamsal olarak düşen enflasyonun, devasa tsunami dalgaları misali üzerimize gelmesine neden olacak.

Ekonomide çok basit bir denklem var, ne kadar para o kadar enflasyon… Büyümeden yani üretimden fazla para basarsanız kâbus başlar… Mesele bu kadar basit…

Umarım seçimlerde Altılı Masa seçilir çünkü bu sorunlarla ancak yukarıda küçük bir bölümünü arz ettiğim programı hazırlayan bir ekip başa çıkabilir.

Vatandaş olarak doğru tercihler yapmalıyız. Aksi takdirde kasırganın gözündeki geçici huzurun tadını çıkarır, ya da tsunami gelmeden son rahat ayları geçirir, ama sonrasında büyük bir felaketle baş başa kalırız…