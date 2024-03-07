İşte gribin baş belalıları

Kaynak: Haber Merkezi / DHA
İşte gribin baş belalıları
Havuç, grip gibi hastalıklarla mücadelede etkili bir besin olarak bilinir. Uzman Diyetisyen Selahattin Dönmez, havucun sağlık üzerindeki olumlu etkilerini şu şekilde açıkladı:

Yumurta ve Portakal Suyu:

Yüksek protein kalitesine sahip yumurta, alerji gibi özel durumlar dışında, günlük protein ihtiyacını karşılamak için tüketilebilir. Yanında içilecek bir bardak portakal suyu, C vitamini alımını artırır.

Bitkisel Çaylar ve Ayran:

Yeterli sıvı alımı, soğuk aylarda vücut ısısını korumaya yardımcı olur. Bitkisel çaylar, ayran ve taze sıkılmış meyve suları, su ihtiyacını karşılamak için iyi seçeneklerdir.

Tahin Pekmez:

Kış aylarında artan enerji ihtiyacını karşılamak için tahin pekmez tüketimi önerilir.

Kuru Baklagiller ve Tahıllar:

Kuru baklagillerin protein kalitesini artırmak için, C vitamini açısından zengin besinlerle birlikte tüketilmelidir.

Saç Sağlığı:

A ve C vitaminleri, karotenoidler, potasyum ve antioksidanlar içeren havuç, saç sağlığını iyileştirir ve saçların uzamasına katkıda bulunur.

Göz Sağlığı:

A vitamini bakımından zengin olan havuç, göz sağlığını destekler ve gece körlüğü gibi görme problemlerine karşı koruma sağlar.

Cilt Sağlığı:

Karotenoidler, cildin genç ve sağlıklı görünmesine yardımcı olur. Ancak aşırı tüketim, ciltte sarımsı bir renklenmeye yol açabilir.

Kanser Riskini Azaltma:

Fitokimyasallar içeren havuç, antikanserojen özellikleriyle bağışıklık sistemini güçlendirir ve kansere karşı koruma sağlar.

Bu bilgiler, havucun sağlık üzerindeki çeşitli olumlu etkilerini özetlemektedir.

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