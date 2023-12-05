İşte Hasan Arat'ın ilk transferleri. İmzayı attılar

Beşiktaş, genç futbolcuları Şahin Kalınsazoğlu ve Abdülmecid Dönmez ile profesyonel sözleşme imzaladı. Kontratlar TFF'ye bildirildi.

Aslıhan Kamer Türel Caymaz KAYNAK: Haber Merkezi
İşte Hasan Arat'ın ilk transferleri. İmzayı attılar

Siyah-beyazlı ekipten geleceğe yönelik bir hamle geldi.

U19 takımında oynayan Şahin Kalınsazoğlu ve Abdülmecid Dönmez ile profesyonel sözleşme imzalandı.

Beşiktaş her iki ismi de TFF'ye bildirirken, Şahin Kalınsazlıoğlu ve Abdülmecid Dönmez ile 3'er yıllık kontrat imzalandı.

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ŞAHİN KALINSAZOĞLU KİMDİR?
2005 doğumlu ve 1.82 boyundaki Şahin Kalınsazlıoğlu ön libero mevkisinde oynuyor. Bu sezon U19 Süper Lig'de 8 maça çıkan Şahin, 666 dakika forma şansı buldu ve skor katkısı üretemedi.

ABDÜLMECİD DÖNMEZ KİMDİR?
Bir diğer 2005 doğumlu Abdülmecid Dönmez ise on numara ve sol kanat bölgesinde görev alabiliyor. Bu sezon U19 Süper Lig'de 8 maça çıkan Abdülmecid Dönmez 3 gollük katkı sağladı.

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