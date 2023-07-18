İşte Icardi gerçeği. Dönecek mi dönmeyecek mi? Okan Buruk açık açık anlattı

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Avusturya kampında GSTV'nin canlı yayınına katılarak açıklamalarda bulundu.

Buruk şunları söyledi:

"Kamp sürecinden memnunuz. Maç ritmini yeniden yakalamak adına güzel bir kamp oldu. Olimpiu Morutan daha iyi geldi. Emre Kılınç'ı oynattık, sol bekte denedik. Önde performansını gördük. Kampta olumlu izler bıraktı. Döndükten sonra kadro yapımızı oluşturacağız. Gidecekler, kalacaklar olacak. Birçok oyuncumuzu maç tecrübesi için kiralayabiliriz.

Halil ve Angelino hazır olarak geldiler. Bu akşam oynanacak maçta onları kullanmayı düşünüyoruz. Barış Alper'in performansından memnunum. Geçen sezondan bu yana üstüne koyarak devam ediyor.

Milot Rashica transferi için isteğimiz, görüşmelerimiz sürüyor. Kulübü ile düşüncelerimiz arasında fark var. Çözüm olursa, kadroya katmak istiyoruz. 1-2 bölge için çalışmalarımız sürüyor. 25 Temmuz'da ön eleme maçımız var. Ancak transferin daha başı. Pazarda fiyatlar yüksek. Suudi Arabistan durumu var. Türkiye'de yayın gelirleri düştü, eridi. Başkan, yönetim ve Erden Bey muhteşem şekilde çalışıyor. Bütçe oluşturmaya çalışıyorlar. Transfer yapmak kolay değil."

Buruk, Icardi'yle ilgili ile şu ifadeleri kullandı:

"Icardi'de belirli bir noktaya gelinmişti ve artık final yapılması bekleniyordu. Eşinin sağlık problemi oluşunca şu an Arjantin'de. Tetkikler sonuçlandıktan sonra ne olacağını göreceğiz. Belki bu hafta içerisinde tetkikler sonuçlanınca ne olacağı belli olacaktır. "