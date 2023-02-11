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Depremzedeler acil bunları bekliyor! İşte ihtiyaç listesi

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüklerindeki depremlerin ardından afet bölgesine giden yardım gönüllüsü bir vatandaş, bölgedeki acil ihtiyaçların, “Powerbank, yorgan, bebek bezi ve kadın hijyen ürünleri” olduğunu söyledi.

Haber Giriş: 11 Şubat 2023 Cumartesi - 00:47
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İşte ihtiyaç listesi: Depremzedeler acil bunları bekliyor

Depremzedeler acil bunları bekliyor! İşte ihtiyaç listesi
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Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüklerindeki depremlerin ardından bölgeye Türkiye'nin dört bir yanından yardım yağmaya devam ediyor.

Ancak yıkım çok büyük bir alanı ve çok fazla insanı kapsıyor. Yetkililerin koordinasyonsuzluğu nedeniyle de depremzedelerin temel ihtiyaçlarının temini noktasında hala istenen seviyeye ulaşılabilmiş değil.

POWERBANK, YORGAN, BEBEK BEZİ...

Afet bölgesinde bulunan bir yardım gönüllüsü bölgedeki acil ihtiyaçların ne olduğunu anlattı. Gönüllü vatandaş öncelikli ihtiyaçların, “Powerbank, yorgan, bebek bezi ve kadın hijyen ürünleri” olduğunu söyledi.

Bölgeye elektrikli ısıtıcı gönderildiğini belirten gönüllü, depremin etkilediği birçok ilçeye hala elektrik verilemediğini hatırlatarak bu yardımların bir faydasının olmadığını kaydetti.

Bu nedenle de powerbanklerin çok önemli olduğunun altını çizen gönüllü vatandaş, insanların su ve tuvalet problemi yaşadığını aktardı.

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