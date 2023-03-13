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İşte isminden 'Atatürk' çıkarılan statlar

Beşiktaş, Kocaeli ve Malatya’da ‘İnönü’, Samsun’da ‘19 Mayıs’ ismi statlardan çıkarılmıştı. Antalya, Afyon, Konya, Bursa, Sakarya, Antakya, Kayseri, Rize, Giresun, Eskişehir ve son olarak Elazığ'dan da 'Atatürk' ismi kaldırıldı. İşte isminden 'Atatürk' çıkarılan statlar...

Haber Giriş: 13 Mart 2023 Pazartesi - 09:11
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İşte isminden Atatürk çıkarılan statlar belli oldu

İşte isminden 'Atatürk' çıkarılan statlar
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Elazığ'da stadyum 1974 yılında yapıldı ve Atatürk Stadyumu olarak adını aldı.

Geçtiğimiz günlerde statta yapılan çalışmaların sonunda “stadın yenileneceği” gerekçe gösterildi ve "Yeni Atatürk Stadyumu" olarak tekrar açılacağı bildirildi.

CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, şu ifadeleri kullandı:

“ATATÜRK'ÜN İSMİNİ STADYUMDAN SİLMEK KİMSENİN HADDİ DEĞİLDİR”

“Ülkesi ve milleti için savaş meydanlarında canını ortaya koymuş kahramanların isimlerini stadyumlardan silmek kimsenin haddi değildir.

Devletçi ve Atatürkçü bir kent olan Elazığ'da Atatürk'ün isminin silinmesine hiçbir Elazığlı kabul etmeyeceği gibi buna müsaade edenlere ise gereken tepkiyi sandıkta vereceklerine inanıyorum.

Atatürk'ün ismine stadyumda bile tahammül edemeyenler, biz bunu 2019'da öngörmüştük. Olası isim değişikliğine yönelik soru önergesi vermiştik. Elazığ halkı Atatürk isminin stadyumdan kaldırılmasının değerlendirmesini yapacaktır.

Görev yine bize düştü, gerekli görüşmeleri yapıp Ulu Önderimizin adının stadımıza verilmesini sağlayacağımızı sosyal medya hesaplarımızdan bildirdim ve akabinde Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Kasapoğlu ile telefonla görüştüm.

Elazığ Stadyumu ile ilgili verdiğim bilgiler doğrultusunda inceleme başlatıp sürecin takipçisi olacağını ifade ettiler. Sayın Bakan'a Elazığ halkı adına teşekkür ederim.”

"49 YIL SONRA ATATÜRK İSMİ KALDIRILDI!"

Gazeteci Aydın Baylan, stadlardan 'Atatürk' isminin kaldırılmasına kendi sosyal medya hesabından tepki gösterdi.

Baylan "49 YIL SONRA ATATÜRK İSMİ KALDIRILDI!? Böylelikle Antalya, Afyon, Konya, Bursa, Sakarya, Antakya, Kayseri, Rize Giresun ve Eskişehir'deki Atatürk statlarının ardından Elazığ'daki stadın isminden de Atatürk silindi. Beşiktaş ve Kocaeli statlarından İnönü ismi çıkarılmıştı!" dedi.

İNÖNÜ DE SİLİNMİŞTİ

Böylelikle Antalya, Afyon, Konya, Bursa, Sakarya, Antakya, Kayseri, Rize ve Giresun, Eskişehir'deki Atatürk statlarının ardından Elazığ'daki stadın isminden de Atatürk silindi. Beşiktaş İnönü ve Kocaeli İsmetpaşa statlarının da adı değiştirilmiş ve İnönü ismi çıkarılmıştı.

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