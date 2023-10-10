İşte İsrail'in suikast listesi. Bu dört ismi öldürecekler

Hamas'ın üst düzey isimleri öldüreceği iddia edildi. Listede 4 kişinin isminin olduğu aktarıldı.

İşte İsrail'in suikast listesi. Bu dört ismi öldürecekler

Orta Doğu’da halihazırda yüksek olan gerilimi artıracak iddialar ortaya atıldı.

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim Cumartesi sabahı İsrail'e “Aksa Tufanı” adıyla başlattığı saldırı sonrasında ölü ve yaralı sayısı artıyor.

Resmi verilere göre bölgede meydana gelen çatışma ve askeri operasyonlar sonucunda 1000’den fazla insan yaşamını yitirdi. İntikam yemini eden İsrail yönetiminin ise bir suikast listesi hazırladığı ve Hamas’ın üst düzey isimlerini öldürmek için harekete geçeceği duyuruldu.

İngiliz medyasında yer alan haberlere göre; “İsrail’in 11 Eylül’ü” olarak anılan saldırıların ardından İsrail ölüm mangalarının harekete geçmeye hazırlandığı belirtildi. İsrail ölüm mangalarının hedefinde ise dört üst düzey isim bulunuyor.

İsrailli yetkililer dün, “Batı, IŞİD’le nasıl mücadele ediyorsa biz de Hamas’a karşı öyle hareket edeceğiz. Bu da onların liderlerini ve savaşçılarını yok ederek gerçekleştirilecektir. Fakat uluslararası ve diplomatik yaptırımlar da olacaktır” ifadelerini kullanmıştı.

İsrail ölüm mangalarının bir diğer hedefinin de Hamas’ın Gazze’deki lideri Yahya Sinvar olduğu aktarıldı. İsrail ordusundan Tuğamiral Daniel Hagari, “Yahya Sinvar bu saldırının kumandanıdır ve o ölü bir adamdır” demişti. Sinvar, Haniye’den sonra Hamas’ın en güçlü ismi olarak tanınıyordu.

ÜÇÜNCÜ İSİM “MİSAFİR”

İsrail ölüm mangalarının hedefindeki üçüncü ismin ise, “saldırıların arkasındaki beyin” olarak tanınan Muhammed Deif olduğu aktarıldı. Hamas’ın askeri kanadının başında yer alan Deif’in saldırı stratejisini geliştirdiği de belirtildi.

İsrail istihbaratından kaçmak için Gazze’deki sivillerin evlerinde konaklayan ve her gece başka bir yerde kaldığı için “MİSAFİR” lakabıyla anılan Deif’in yıllar önce bir saldırıdan ağır yaralı olarak kurtarıldığı da iddia edilmişti. Deif’in bir kolunun ve bir bacağının ampute edildiği de istihbarat raporlarında yer alıyor.

İsrail’in öldürmek için harekete geçeceği bir diğer ismin ise İzzeddin el-Kassam Tugayları’nın Sözcüsü Ebu Obeida olduğu iddia edildi…

İngiliz Telegraph gazetesi, Obeida’nın İsrail’in suikast listesinde üst sıralarda olduğunu yazdı.

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(Sol üstten saat yönünde İzzeddin el-Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Obeida, Hamas lideri İsmail Haniye, Hamas’ın Gazze’deki yetkilisi Yahya Sinvar ve İzzeddin el-Kassam Tugayları lideri Muhammed Deif)

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