İşte İstanbul’un hava kirliliği raporu. En kirli ilçeler açıklandı

İTÜ Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Toros ile Samsun Üniversitesi (SAMÜ) Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Araştırma Görevlisi olan İTÜ yüksek lisans öğrencisi Yiğitalp Kara tarafından, İstanbul'da 2022 ile 2023 yıllarındaki hava kirliliği oranına ilişkin araştırma yapıldı.

Çalışma kapsamında; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının hava kalitesi ölçüm istasyonları tarafından kaydedilen havadaki partikül madde (PM10) oranı incelendi. İstanbul'da 2023'de ortalama havadaki partikül madde konsantrasyonu 36,003 mikrogram bölü metreküp olarak belirlendi. Bu kapsamda, 2023 yılındaki hava kirliliğinin bir önceki yıla göre yaklaşık yüzde 3 arttığı tespit edildi.

Geçen yıl, İstanbul'da partikül madde hava kirliliğinin en fazla ölçüldüğü ilçe Kartal olurken, Kartal’ı sırasıyla Esenyurt, Mecidiyeköy ve Yenibosna ilçeleri takip etti. Aynı dönemde hava kirliliğinin en az olduğu ilçeler sırasıyla Büyükada, Şile, Kumköy ve Sarıyer oldu.

İSTANBUL’DA HAVA KİRLİLİ 11 İLÇEDE ARTTI, 13 İLÇEDE İSE AZALDI

Geçtiğimiz yıl, 2022 yılına oranla hava kirliliğinin en çok arttığı ilçeler arasında ilk sırada yüzde 69,54 ile Yenibosna yer aldı. Yenibosna'yı ise sırasıyla yüzde 19,77 ile Üsküdar, yüzde 19,56 ile Bağcılar, yüzde 19,46 ile Başakşehir, yüzde 14,92 ile Kartal, yüzde 12,60 ile Büyükada ilçeleri takip etti.

Ortalama hava kirliliğinin en fazla azaldığı ilçe ise Şile olarak belirlenirken Şile’yi sırayla; yüzde 17,36 ile Çatladıkapı, yüzde 11,97 ile Şirinevler, yüzde 11,42 ile Ümraniye 2, yüzde 10,91 ile Maslak, yüzde 10,48 ile Sarıyer ilçeleri takip etti.

“BİRÇOK HASTALIĞA SEBEP OLUYOR”

Prof. Dr. Hüseyin Toros, hava kirliliği hakkında değerlendirmelerde bulundu ve Korona salgını sürerken insan etkinliğinin azalmasıyla birlikte hava kirliliğinin azalmış olduğunu belirtti. Salgından sonra hava kirliliğinin yeniden artmaya başladığını vurgulayan Toros, artan araç sayısı, meteorolojik şartlar, doğal gaz yerine farklı yakıtların kullanımının hava kirliliğini artıran sebepler olduğunu iletti.

Hüseyin Toros, 2023 yılında hava kirliliğinin en fazla ölçüldüğü ilçelerin Kartal, Esenyurt ve Mecidiyeköy olduğunun altını çizdi ve "İstanbul'da Kartal, Esenyurt, Mecidiyeköy gibi yerlerde trafik yoğunluğu fazla. Bu nedenle kirleticinin etkili olduğunu görüyoruz. Bazı yerlerde ise trafikten ayrı ısınma amaçlı yakılan yakıtlar hava kirliliğine neden olabiliyor. Hava kirliliği dünyanın önemli sorunlarından biri. Birçok hastalığa neden olabiliyor. Hava kirliliğini azaltmak için hepimize görevler düşüyor. Başta yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanmayı arttırmamız gerekiyor." açıklamasında bulundu.