Hava kirliliğinin en yüksek olduğu yerler açıklandı. Nedeni: Vatandaş pahalılıktan doğalgaz değil soba kullanıyor

Tuncay Özülü
Hava kirliliğinin en yüksek olduğu yerler açıklandı. Nedeni: Vatandaş pahalılıktan doğalgaz değil soba kullanıyor
Türkiye’de hava kirliliğinin en yoğun olduğu iller ve ilçeler belli oldu. Bu kirliliğin sebebi ise pahalılığa çıkıyor…

Greenpeace Akdeniz Türkiye'de hava kirliliğinin en yoğun olduğu 20 bölgeyi açıkladı. Listenin ilk sıralarında deprem bölgelerinin yer alması dikkat çekti.

Hava kirliliğinin en yoğun olan bölgelerinden 1. Sırada Hatay’ın İskenderun ilçesi yer alıyor. İkinci sırasında ise İstanbul Kadıköy Göztepe bulunuyor.

İŞTE KİRLİLİĞİN YÜKKSEK OLDUĞU 20 İL VE İLÇE:

İskenderun (Hatay),

Kadıköy-Göztepe (İstanbul),

Iğdır Merkez,

Osmaniye Merkez,

Elbistan (Kahramanmaraş),

Kadirli (Osmaniye),

Karatay (Konya),

Nazilli (Aydın),

Nilüfer (Bursa),

Kestel (Bursa),

Merkez Ulupark (Manisa),

Karatay-Karkent (Konya),

Akdeniz-İstiklal (Mersin),

Muş Merkez,

Şahinbey-Beydilli (Gaziantep),

Hakkari Merkez,

Aydın Merkez,

Batman Merkez,

Şahinbey-GaskiD6 (Gaziantep),

Denizli Merkez.

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NEDENİ PAHALILIK

Derinleşen ekonomik krizde vatandaş hayat pahalılığına isyan ediyor. Kış aylarının gelmesiyle doğalgazı olan birçok vatandaş doğalgaz yakamıyor. Doğalgaz faturalarının yüksek gelmesiyle vatandaş çareyi sobada buldu. Dar gelirli vatandaşın doğalgazı olmasına rağmen soba yakmaya başladı. Bu da hava kirliliğine yol açıyor.

Özellikle odun ve kömür hava kirliliğinin ana sebeplerinden biridir. Odun, plastik madde, gazete, kömür gibi maddelerin sobaya atılması ile toksik kimyasal bileşeni havaya salınıyor. Bunlar içerdikleri zararlı maddelerle birlikte insan sağlığına da zarar veriyor.

2021’de yapılan bir araştırmada göre Türkiye’de soba kullanım oranı yüzde 35’di.

İSTANBUL’DA HAVA KİRLİLİĞİ YÜZDE 3 ARTTI

Öte yandan İstanbul'da hava kirliliğinde geçen yıla göre yüzde 3 oranında artış oldu. Araç kullanımları, meteorolojik koşullar, farklı yakıtlar, fabrikalar hava kirliliğini iyice artırdı.

Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre hava kirliliği dünya genelinde dakikada 13 insanın ölümüne yol açıyor. Hava kirliliği nedeniyle ölümde Türkiye beşinci sırada yer alıyor.

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