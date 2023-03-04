﻿Josef de Souza ile ilgili flaş iddia

Beşiktaş'tan sürpriz bir kararla ayrılan ve Çin'in Beijing Guoan takımına giden Josef de Souza ile ilgili Brezilya basınından sakatlık iddiası geldi.

Haberde Josef'in eski kulübü Vasco de Gama'ya gelmek istediği, ancak dizindeki sakatlık nedeniyle bu transferin gerçekleşmediği belirtildi.

Josef'in dizindeki sakatlığın tekralama olasılığının yüksek olduğu belirtilirken, 34 yaşındaki futbolcunun bu nedenle Çin'e gittiği ileri sürüldü.

Josef, sakatlığı nedeniyle Beşiktaş'ta bu sezon sadece 10 maçta forma giyebilmişti.