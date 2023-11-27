İşte kabızlık şişkinlik gaz ve mide ekşimesine iyi gelen mucize ot

İnsanların sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor.

Sindirim sorunları yaşayanlar için dolama otu; kabızlık, şişkinlik, gaz ve mide ekşimesi gibi rahatsızlıkları azaltabilir.

KABIZLIK NEDİR?

Tıpta konstipasyon olarak anılan kabızlık, dışkı yaparken zorlanılmasına neden olan, bağırsak hareketlerinin sıklığının azalıp, bağırsak hareketinin haftada 3'den az olması olarak tanımlanır.

KABIZLIK BELİRTİLERİ NELERDİR?

-Dışkılama sıklığının haftada 3 altına düşmesi

-Dışkının büyük, kuru ve sert olması

-Dışkıyı çıkartırken zorlanma ve ağrı yaşanması

-Karın ve mide ağrısı yaşanması

-Dışkı çıkartıldığı halde bağırsaklarınızı tam olarak boşaltmadığının hissedilmesi

-Şişkinlik hissine bağlı iştah kaybı

DOLAMA OTU NASIL KULLANILIR?

Ancak, dolama otu gibi herhangi bir bitkisel takviye kullanmadan önce doktorunuza danışmanız gerektiğini unutmayın.