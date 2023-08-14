İşte kalıcı kilo vermek isteyenlere 5 altın kural

Diyet yapanların mutlaka yapması gereken 5 altın kuralı yerine getirmesi gerekiyor. Zira verilen kilolar tekrar alınıyor böyle olunca da paralar havaya uçuyor.

İşte kalıcı kilo vermek isteyenlere 5 altın kural

DİYET YEMEKLERİNİZE TUZ YERİNE BAHARAT KOYUN

Mevsim geçişlerinde vücutta ödem birikimi olabiliyor. Yani vücudunuz sıvı tutabiliyor, bunun sonucunda elde, ayaklarda ve göbek çevresinde yoğun şişkinlik hissedilebiliyor. Vücuttaki ödem probleminde öncelikle en doğru çözüm tuzu kısıtlamak. Tuz tüketimini günde 4 ila 5 gram arasında kısıtlayın. Yemeklerinizi tatlandırmak için tuz yerine baharatlar kullanın. Bunun yanı sıra ödem atıcı çaylardan da faydalanabilirsiniz. Ödem atıcı çaylar arasında yer alan yeşil çayı tansiyon probleminiz yoksa günde 2-3 fincan tüketebilirsiniz.

KAHVALTIYI EKSİK ETMEYİN

Birçoğumuz zamansızlık veya iştahsızlık nedeniyle sabahları kahvaltı yapmıyor veya geçiştiriyoruz. Ancak kahvaltı günün en önemli öğünü. Çünkü kahvaltıyı atlamak veya geçiştirmek iştah metabolizmanızı etkiliyor ve bir sonraki öğünde daha da acıkarak fazla yemek yemenize yol açıyor. Bu düzen, vücudun yağ depolarını artırması sonucu kilo almanıza sebep oluyor. Hatta kan şekeri seviyenizin de düzeni bozulduğu için özellikle gece yemek yeme sendromuna da neden olabiliyor. Yapılan birçok çalışma iyi bir kahvaltıyla güne başlayanların kilo vermede daha başarılı oldukları ve iştah kontrolünü daha iyi yönettiklerini gösteriyor. Bu nedenle her gün kahvaltıya zaman ayırıp kilo vermenizi kolaylaştırabilir, varsa ani yemek ataklarınızı önleyebilirsiniz.

MUTLAKA TAHLİL YAPTIRIN

Düşük metabolizma hızı, hormonlar, vitamin eksiklikleri ve iyi çalışmayan tiroit bezleri de kilo vermenizi olumsuz yönde etkileyebiliyor. Endokrinoloji ve Metabolizma uzmanı bir hekimle görüşüp kilo vermeye engel herhangi bir sorununuz olup olmadığından emin olun. Tahlil sonuçlarınıza göre uygulanacak olan ilaç tedavisi ve diyet kilo vermenizi olumlu yönde etkileyecektir.

SPORSUZ DİYET YOKTUR

Gün ortası veya akşam spor yapacaksanız ara öğünden 1 saat, ana öğünden ise 2.5 saat sonra olmasına dikkat edin. Spor yaparken doğru beslenmeniz de çok önemli. Spor denildiğinde proteinden zengin beslenilmesi gerektiği düşünülüyor.
Sağlıklı bir yaşam ve kilo vermek için haftanın 3 günü düzenli spor yapmayı asla ihmal etmeyin. Sabah aç karnına yapılan yürüyüşler yağ yakımını hızlandırıyor ve daha kolay kilo verilmesini sağlıyor. İnsülin direnci veya hipoglisemi gibi sağlık problemleriniz yoksa yürüyüşleri sabah yapmayı tercih edin. Ancak et, süt ve süt ürünleri, kuru baklagiller gibi protein kaynakları kadar, tam buğday ekmek, bulgur pilavı ve taze meyveler gibi karbonhidrat kaynaklarına da beslenmenizde mutlaka yer verin.

MUTLAKA BOL SU İÇİLMELİ

Unutmamanız gereken bir gerçek var; sıkı diyetlerle verilen kilolar yağdan gitmediği için kısa süre sonra geri alınıyor. Kalıcı kilo vermek için bolca su içmelisiniz

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