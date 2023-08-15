Spora başlamadan önce ve sonra tüketilmesi gereken içecek ortaya çıktı

Yeni çalışmalardan pancar suyunun kas gücünü arttığı ortaya çıktı. Pancar suyunun spora başlamadan önce ve sonra içilmesi gerektiği önerildi.

Spora başlamadan önce ve sonra tüketilmesi gereken içecek ortaya çıktı

Editör: Ersoy Özdem

Spor yapanlar için kas gücünün artırılması gerekliliğinin önemi biliniyor. Kasların daha fazla güçlü olması için içeklerin de önemi vurgulandı. Bu süreçte pancar suyunun spora başlamadan önce ve sonra içilmesi gerektiği ortaya çıktı.

Pancar suyuyla ilgili detaylar…

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PANCAR SUYUNUN FAYDALARI NELERDİR?

-Yüksek kan basıncını düşürmeye yardımcı olabilir.

-Egzersiz sırasında daha uzun süre dayanıklılık için yardımcı olabilir.

-Kas gücünün artırılmasında fayda sağlayabilir.

-Demansın ilerleme riskine engellemeye yardımcı olabilir.

-Sağlıklı kilo kontrolü elde etmeye yardımcı olabilir.

-Antioksidanlar açısından zengin olduğu için ve kalp sağlığını korumada faydalı olabilir.

-Betain maddesi sayesinde karaciğerin sağlıklı fonksiyonlarını destekleyebilir.

-Lifler ve sindirim enzimleri sayesinde sindirim sağlığını iyileştirmeye yardımcı olabilir.

-C vitamini, demir ve çinko gibi vitaminler ve mineraller içerdiği için bağışıklık sisteminin güçlendirilmesinde katkı sağlayabilir.

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PANCAR SUYU SPOR ÖNCESİ VE SONRASI İÇİN NEDEN ÖNEMLİ?

Son araştırmada kasların daha fazla güçlü olması için içeklerin de önemi vurgulandı. Bu süreçte pancar suyunun spora başlamadan önce ve sonra içilmesi gerektiğinin altı çizildi.

Sonuçlar karşılaştırıldığında araştırmacılar, potasyum nitrat alan katılımcıların solüsyonu aldıktan sonra saatlerce bacak kaslarında daha fazla nitrat olduğunu buldular.

Araştırmacılar ayrıca, potasyum nitrat alanların, plasebo verilen katılımcılara kıyasla kas torkunda ve kas kuvvetinde yüzde 7'lik bir artış gördüklerini ifade etti.

PANCAR SUYU NASIL YAPILIR?

Klasik pancar suyu tarifi

2 adet pancarı bol suyla durulayın ve kabuklarını soyun. Ardından pancarı üç-dört parçaya bölerek katı meyve sıkacağından geçirin. Hazırladığınız pancar suyunu seyreltmek için, üzerine su ilave edebilirsiniz.

Elmalı pancar suyu tarifi

3 adet kırmızı elma, 3 adet pancar ve 1 adet havucu bol suyla yıkayıp süzün. Elmanın çekirdeklerini çıkartın. Pancar, havuç ve elmanın kabuklarını soyup doğrayın. Bu üç malzemeyi katı meyve sıkacağından geçirerek suyunu çıkarın. 1/2 çay kaşığı toz zencefil ve 2 yemek kaşığı esmer şekeri karıştırın. Ayrı bir kaseye 2 adet limonun suyunu alın. Bardağın ağız kısmını önce limon suyuna, ardından şekere batırın. Daha sonra elmalı pancar suyunu bardağa alarak servis edin.

Havuçlu pancar suyu tarifi

2 adet kırmızı pancarı suyun altında durulayın ve kabuklarını soyun. 1 adet havucu soyun ve dilimleyin. Pancar, havuç ve kırmızı elmayı 20 dakika kaynar suda haşlayın. Sebzelerin suyunu süzün ve blenderdan geçirerek püre haline getirin. Üzerine su ekleyerek seyreltin. Hazırladığınız pancar suyunu afiyetle içebilirsiniz.

Portakallı pancar suyu tarifi

Yarım su bardağı soyulmuş ve doğranmış pancarı blendera alın. Üzerine 1 çay kaşığı ezilmiş zencefil, yarım bardak su, 1 adet muz, 1 bardak çilek, yarım su bardağı portakal suyu ekleyin. Tüm malzemeleri blenderdan geçirerek bardaklara paylaştırın. Afiyet olsun.

Sirkeli pancar suyu tarifi

2-3 adet pancarı kesin ve tencereye alın. Üzerine elma sirkesi ekleyin ve 5 saat bekletin. Daha sonra içine içme suyu ekleyerek kaynatın. Hazırladığınız karışımı süzün ve günde bir fincanı geçmeyecek şekilde için.

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