İşte Kim Milyoner Olmak İster’deki 5 milyonluk soru. Bu soruyu bilemedi

ATV’de yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında 5 milyon değerindeki soruya yarışmacı yanlış cevap verdi.

Sami Güntürkün Gürel KAYNAK: Haber Merkezi
İşte Kim Milyoner Olmak İster’deki 5 milyonluk soru. Bu soruyu bilemedi

Kim Milyoner Olmak İster adlı yarışmada kısa süre önce 1 milyon lira değerindeki ödül 5 milyon liraya çıkarılmıştı.

Ödülün değişmesinin ardından ilk defa bir yarışmacı 5 milyon lira değerindeki soruyu gördü.

Eyüp İşler adlı yarışmacı geçtiğimiz hafta 12. soruyu doğru bilerek 5 milyon lira değerindeki soruyu görmeye hak kazandı.

5 milyon TL değerindeki soru ve yanıtı sosyal medyada da çok konuşuldu.

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5 MİLYON DEĞERİNDEKİ SORUYA YANLIŞ CEVAP VERDİ

İşte o soru:

İlki Sinop İnceburun ile Hatay’ın en güneyi arasına, ikincisi Iğdır’ın en doğusuyla, Gökçe Ada’nın en batı ucu arasına olmak ğzere iki adet kuşu uçuşu çizgi çekilecek olsa bu iki çizgi nerede kesişir?

A: Çorum

B: Yozgat

C: Sivas

D: Tokat

Cevap: Çorum

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50 BİN İLE VEDA ETTİ

Eyüp İşler, 5 milyonluk soruya Tokat yanıtını verdi fakat sorunun doğru yanıtı Çorum'du. İzleyicilere ilk kez 5 milyonluk soru heyecanı yaşatan İşer, 50.000 TL'lik ödül ile yarışmaya veda etti.

Öte yandan 12. soruda yarışmacının karşısına Filistin ile ilgili bir soru geldi.

12. soru:

“İsrail’in işgal ettiği Filistin topraklarında Filistin bayrağı ve renklerini yasaklaması sonrası, hangisi protesto sembolü haline gelmiş ve bir dönem sokakta onu taşıyanlar tutuklanmıştır?”

A) Hulk posteri

B) Karpuz dilimi

C) Kırmızı karanfil

D) Sedir ağacı dalı

Cevap: B şıkkı

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