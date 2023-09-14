İşte kovulan danışmanların listesi. Erdoğan ihtiyarlayan danışmanlarını kovdu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, isimleri ünlü olan danışmanlarının birçoğuyla yollarını ayırma kararı aldı. Bu kararın tebliğ edildiği isimlerin sayısının daha da artabileceği ortaya çıktı. İşte kovulan danışmanlar...

İşte kovulan danışmanların listesi. Erdoğan ihtiyarlayan danışmanlarını kovdu

Odatv'nin haberinde yer alan bilgilere göre; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan danışmanlarının birçoğuyla yollarını ayırdı. Bu kararın tebliğ edildiği isimlerin sayısı daha da artabileceği ifade edildi.

LİSTEDE ÖNEMLİ İSİMLER VAR

İhraç edilen isimler arasında Türkiye'nin yakından tanıdığı İbrahim Saraçoğlu da yer aldı. Hazırladığı bitkisel kürlerle tanınan Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu, 2015 yılından bu yana Külliye'de bu alanda Cumhurbaşkanı Erdoğan'a danışmanlık yapıyordu.

Davutoğlu döneminde kurulan geçici hükümette Kültür Bakanı görevini üstlenen daha sonrada Erdoğan'ın danışmanlığı görevine getirilen Yalçın Topçu da görevine son verilen isimler arasında bulunuyor.

Listedeki bir diğer isim Cumhurbaşkanı Erdoğan'a başta Katar olmak üzere Arap ülkelerine yaptığı ziyaretlerde eşlik eden Sefer Turan.

Turan başdanışmanlık görevinin yanı sıra Erdoğan'a Arapça tercümanlığı da yapmaktaydı.

2017- 2020 tarihleri arasında Muğla Valiliği görevlerinde bulunan ve 2020 yılında Cumhurbaşkanının imzaladığı kararla görevinden alınan Esengül Civelek Cumhurbaşkanlığı danışmanlığı görevine getirilmişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gazeteci kökenli danışmanı Mehmet Akarca da görevinden alındı. Siyaset hayatına ANAP'ta başlayan ve bir dönem milletvekilliği de yapan Akarca gazeteciliğe TRT Trabzon Radyosu'nda başladı.

Birçok ulusal kanalda görev yapan Akarca son olarak ATV Ankara Temsilciliği görevini üstlendi. Akarca uzun süredir Erdoğan'a danışmanlık yapıyordu.

Külliye ile yolları ayrılan bir diğer isim de İsrafil Kışla.

3 dönem AKP Artvin Milletvekili olarak yaptıktan sonra Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanlığı görevine atanan İsrafil Kışla, Bilal Erdoğan’a yakınlığı ile de biliniyordu.

15 TEMMUZ'UN KRİTİK İSMİ DE LİSTEDE

2018'den itibaren Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı olarak görev yapan Fahri Kasırga da görevinden alınan isimlerden biri.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişiminde dönemin Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Fahri Kasırga, darbeciler tarafından alıkonulmuştu.

DANIŞMANLARA 65 YAŞ SINIRI

Danışman kadrosuna yaş sınırı getirildiği buna göre 65 yaşını aşanların danışmanlık görevi yürütmemesi kararı alındı.

Listedeki isimlerin bir kısmının bu karar doğrultusunda görevden alındığı öğrenildi.

Odatv’nin edindiği bilgiye göre Erdoğan'ın yolları ayırdığı isimlerin tamamı şöyle:

Ayşenur Bahçekapılı
Esengül Civelik
Sefer Turan
İbrahim Çelik
Hakkı İlnur Çevik
Fahri Kasırga
İsrafil Kışla
İhsan Şener
Yalçın Topçu
İbrahim Saraçoğlu
Ayşe Türkmenoğlu
Ahmet Karayiğit
Mehmet Akarca
Şükrü Karatepe

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