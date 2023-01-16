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Türkiye Kupası hakemleri açıklandı

İşte kupada maçları yönetecek hakemler!

Haber Giriş: 16 Ocak 2023 Pazartesi - 14:42
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İşte kupada maçları yönetecek hakemler

Türkiye Kupası hakemleri açıklandı
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Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu maçlarında görev yapacak hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, kupada oynanacak müsabakalarda görev yapacak hakemler şöyle:

Salı:

Demir Grup Sivasspor - Teco Karacabey Belediyespor: Murat Erdoğan

Fraport TAV Antalyaspor - Yukatel Kayserispor: Cihan Aydın

Corendon Alanyaspor - Galatasaray: Volkan Bayarslan

18 Ocak Çarşamba:

VavaCars Fatih Karagümrük - Medipol Başakşehir: Mert Güzenge

MKE Ankaragücü - Beşiktaş: Sarper Barış Saka

HangiKredi Ümraniyespor - Trabzonspor: Ümit Öztürk

19 Ocak Perşembe:

Gaziantep FK - Arabam.com Konyaspor: Yiğit Arslan

Fenerbahçe - Çaykur Rizespor: Bahattin Şimşek

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