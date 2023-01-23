Beşiktaş'tan bedelsiz gitti. Belçika'da da tutunamadı

Siyah-beyazlı kulüple sözleşmesini tamamlayan ve yeni mukavele için anlaşamayan deneyimli forvet, sezon başında Club Brugge'e imza atmıştı. Belçika ekibinde istediği performansı sergileyemeyen golcü futbolcu takımdan ayrılmaya hazırlanıyor.

27 yaşındaki Cyle Larin, Beşiktaş'ta Sergen Yalçın döneminde kazanılan şampiyonlukta oldukça etkili bir performans sergilemişti. Kanadalı sol kanat bu süreçte 45 müsabakada forma şansı buldu. Cyle Larin, Sergen Yalçın'la kazanılan şampiyonlukta 23 gol ve 6 asistlik performans sergiledi.

BEŞİKTAŞ'TAN AYRILDI

Kanadalı oyuncu, şampiyonluk sezonunun ardından yokları oynadı ve etkisiz bir performans sergiledi. Beşiktaş'la yeni sözleşme konusunda yıllık maaş üzerinde anlaşma sağlayamayan Cyle Larin, Belçika temsilcisi Club Brugge ile sözleşme imzaladı.

Bu sezon Belçika ekibinde 13 maçta boy gösteren Kanadalı futbolcu, toplam 364 dakika süre aldı. Deneyimli oyuncu, sadece 1 gol katkısı sunabildi.

Fabrizio Romano'nun haberine göre Real Valladolid, uzun zamandır beklediği forvet transferini tamamlamaka üzere. İspanyol ekibi, bir dönem Beşiktaş forması da giyen Cyle Larin'in transferinde son aşamaya geldi.

TALİPLERİNİ REDDETTİ

Real Valladolid'in yanı sıra Cádiz ve PAOK da Larin için Club Brugge'a resmi teklifte bulunmuştu. Ancak Kanadalı golcü, tercihini Real Valladolid tarafında kullandı.

Larin'in kısa süre içerisinde sağlık kontrollerinden geçmek ve sözleşmeye imza atmak için İspanya'ya gitmesi beklenirken iki kulüp yıldız futbolcunun zorunlu satın alma opsiyonuyla kiralanması için anlaşmaya vardı.

DEĞERİ 6 MİLYON EURO

27 yaşındaki oyuncunun Club Brugge ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2025'te sona erecek. Cyle Larin'in güncel piyasa değeri 6 milyon euro olarak gösteriliyor. Yıldız futbolcu daha önce Sigma Academy, Connecticut Huskies, Orlando City, Beşiktaş ve Zulte Waregem formaları giydi. Cyle Larin, Kanada Milli Takımı'nda 57 maçta şans buldu ve 23 kez rakip fileleri havalandırdı.