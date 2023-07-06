İşte memurların alacağı yeni maaş listesi

Enflasyon verilerinin ardından milyonlarca memurun ne kadar maaş alacağı tek tek belli oldu.Memur maaşları için yapılan açıklamada hem enflasyon farkı oranında yüzdelik zam hem de seyyanen 8077 lira ek zam yapılacak. İşte meslek meslek memur maaşlarının son zamlı tablosu…

TÜİK’in Haziran ayı enflasyon verilerini açıklamasının ardından memurlara yapılacak zam oranı da netleşmiş oldu. Daha önce yapılan açıklamalarda memur zamlarının en düşük 22.000 lira seviyesine çıkartılacağı ifade edilmişti. Meclise sunulan kanun teklifi ile en düşük memur maaşı 22.000 lira olacak, en düşük memur maaş seviyesinde kazanç elde etmeyenlere de yine yüzdelik ve seyyanen 8077 lira ek zam tarifesi uygulanacak.

HÜKÜMETTEN ZAM AÇIKLAMASI GELDİ: YÜZDE 17,55 + 8 BİN 77 TL ZAM

AKP Grup Başkanı Abdulllah Güler'in yaptığı açıklamaya göre en düşük memur maaşının 22 bin liraya yükseltilmesi kapsamında, yüzde 17,55 artı 8 bin TL seyyanen zam yapılacak.

Peki memurların geri kalanı için maaşlar hangi seviyede olacak. En düşük memur maaşı seviyesinin üstünde kazanç elde eden memurlara da enflasyon farkı dışında seyyanen zam yapılacak. İşte kalem kalem memur maaşları.

ÖĞRETMENLER NE KADAR MAAŞ ALACAK

Ocak 2023’te 15793 lira olan öğretmen maaşları 26.642 lira seviye yükseltilecek. Memur maaşlarında en çok merak edilenlerden biri öğretmen maaşı ne kadar olacak sorusu idi. Ek zamlarla birlikte öğretmen maaşları 26.600 lira seviyesini geçmiş olacak.

BAŞKOMİSER MAAŞI KAÇ LİRA OLDU

Ocak 2023’te 20.873 lira olan başkomiser maaşları 32.613 lira seviyesine yükselecek. Başkomiser maaşları 10.000 tl üzerinde artmış olacak.

POLİSLERİN MAAŞI NE KADAR OLDU

Ocak 2023’te 18.235 lira olan polis maaşları 29.515 lira seviye yükselecek. Polislere de yine 10.000 tl üzerine bir zam yapılmış olacak. Polis maaşları zamlı ne kadar oldu? sorusu da oldukça merak ediliyordu.

UZMAN DOKTORLAR NE MAAŞ ALACAKLAR

Ocak 2023’te 24.743 lira olan uzman doktor maaşları ise 37.162 lira seviyesine yükseliyor. Kamuda çalışan uzman doktor maaşları bu zamla birlikte 13 bin lira zamlanarak 37.000 lira seviyesini de aşmış oldu.

HEMŞİRE MAAŞLARI

Ocak 2023’te 15.611 lira olan hemşire maaşları 26.428 lira seviyesine yükselmiş olacak. Devlette çalışan hemşire maaşı ne kadar sorusu da bu şekilde yanıtlanmış oldu.

MÜHENDİSLER NE KADAR MAAŞ ALACAK

Ocak 2023’te 21.295 lira olan mühendis maaşları 33.109 lira seviyesine yükseliyor. Mühendis maaşlarının ne kadar olduğu sorusu ve özel sektör ile kamuda çalışanların maaşları arasındaki farklar oldukça merak ediliyordu.

PROFESÖR MAAŞLARI NE KADAR OLDU

Ocak 2023’te 34.075 lira olan profesör maaşları yeni yapılan zamla birlikte 48.111 lira seviyesine yükseltildi. Üniversite profesör maaşları ne kadar sorusu? kullanıcılar tarafından merak ediliyordu, bu sorunun cevabı da bugün gelen açıklama ile yanıt bulmuş oldu.

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ NE KADAR MAAŞ ALACAK

Ocak 2023’te 20.139 lira olarak belirlenen araştırma görevlisi maaşları Temmuz zammı ile birlikte 31.750 lira seviyesine yükseltildi. Araştırma görevlisi maaşları kamu ve özel sektör farkları gibi çok sayıda merak edilen soru bulunuyordu. Kamu için araştırma görevlisi maaşlarına 10.000 liradan fazla zam yapılmış oldu. Özel sektör araştırma görevlisi maaşlarının da benzer bir artış kaydedeceği gelen bilgiler arasında yer alıyor.

VAİZ MAAŞI KAÇ LİRA OLDU

Ocak 2023’te vaiz maaşları 16.615 lira seviyesindeydi. Temmuz zammı ile birlikte vaiz maaşları 27.608 lira seviyesine yükseldi. Vaiz maaşları da ortalama olarak 10.000 lira seviyesinde yükselmiş oldu.

AVUKATLAR NE KADAR MAAŞ ALACAK

Ocak 2023’te kamuda çalışan avukat maaşları 19.968 lira seviyesine yükselmişti. Temmuz zammı ile birlikte avukat maaşları 31.549 lira seviyesine yükseldi. Kamuda çalışan avukatlar ne kadar maaş alıyor? sorusu oldukça merak ediliyordu. Maaşlar 10.000 liradan fazla artış göstererek 31.500 lira seviyesini aşmış oldu.