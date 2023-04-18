İşte MHP’nin miting takvimi

MHP Genel Başkan Yardımcısı İstanbul Milletvekili Semih Yalçın, 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı Seçimi ve Genel Seçimler dolayısıyla partinin açık hava toplantılarının tekrar başlayacağını duyurdu.

İşte MHP’nin miting takvimi

Yalçın, 2021 yılından bu yana yürütülen seçim çalışmalarının, sahada uygulanan siyasi programlarla sürdürüldüğünü belirtti ve MHP'nin seçim faaliyetlerine yeni bir ivme kazandırmak için Adım Adım 2023; 14 Mayıs'a Doğru 'Aziz Milletim Sıra Sende' temalı açık hava toplantılarını yeniden başlatacağını açıkladı.

MHP, geçtiğimiz şubat ayında meydana gelen depremlerin ardından açık hava toplantılarına ara vermişti.

Yalçın, "14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı Seçimiyle, Genel Seçimler dolayısıyla 2021 yılından bu yana partimizce büyük bir şevk ve heyecanla yürütülen seçim çalışmaları, açık hava toplantıları dışında yurdun dört bir yanında sahada uygulanan siyasi programlarla sürdürülmektedir. Eylül 2021'de 'Güçlü Siyaset, Lider Türkiye, Hedef 2023', 'Siyasette Yeni Dönem Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ve Stratejik Hedefler' başlığı altında Afyonkarahisar'dan yapılan toplantıyla başlatılmıştı. Toplantılarımıza, 2022 yılı Şubat'ında İzmir Bayraklı'da 'Adım Adım 2023', 'İlçe İlçe Anlatma ve Aydınlatma Toplantıları'nın ilkinin düzenlenmesiyle hız verilmişti. MHP tarafından daha sonra farklı içerikler belirlenerek bütün yurt sathına ve toplum katmanlarına yayılan seçim faaliyetleri, çeşitli illerimizde düzenlenen açık hava toplantılarıyla yeni bir ivme kazandı. Ancak, geçtiğimiz şubat ayında meydana gelen ve 11 ilimizi sarsan Kahramanmaraş merkezli depremlerin yol açtığı büyük felaket ve milletçe yaşanan büyük acılar dolayısıyla açık hava toplantılarına ara verildi. MHP, şimdi yeniden meydanlara iniyor ve Adım Adım 2023; 14 Mayıs'a Doğru 'Aziz Milletim Sıra Sende' temalı açık hava toplantılarımız tekrar başlıyor" dedi.

24 Nisan ile 13 Mayıs arasında muhtelif illerde gerçekleştirilmesi planlanan açık hava toplantılarının, nisan ayı programı şu şekilde:

"24 Nisan 2023 Pazartesi günü saat 13.00 Kastamonu,
24 Nisan 2023 Pazartesi günü saat 16.00 Çankırı,
25 Nisan 2023 Salı günü saat 13.00 Nevşehir,
25 Nisan 2023 Salı günü saat 16.00 Niğde,
29 Nisan 2023 Cumartesi günü saat 13.00 Eskişehir,
29 Nisan 2023 Cumartesi günü saat 16.00 Kütahya,
30 Nisan 2023 Pazar günü saat 13.00 Karabük,
30 Nisan 2023 Pazar günü saat 16.00 Bartın."

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