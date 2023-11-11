İşte mideye iyi gelen dikkat çeken ot

Mideye iyi gelen dikkat çeken ot olarak değerlendirilen bingöz otu dikkat çekti.

Erhan Songür KAYNAK: Haber Merkezi
İşte mideye iyi gelen dikkat çeken ot

İnsanların gerek hasta olmadan önce gerekse sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor.

Mideye iyi gelen dikkat çeken ot olarak değerlendirilen bingöz otu dikkat çekti.

MİDE AĞRISINA İYİ GELEN YÖNTEMLER

Sıcak su torbası veya sıcak banyo ile ağrıyan yere sıcak kompres, bolca su ve berrak sıvı tüketmek, kraker, pirinç, elma püresi, muz ve yoğurt gibi hafif yiyecekler yemek, yatıştırıcı etkisi olan papatya ya da nane çayı içmek mideye iyi gelerek, mide ağrısını durdurmaya yardım eder.

BİNGÖZ OTU NASIL KULLANILIR?

Mizacı sıcak olan ihtiyarlar, çocuklar, kalbi zayıf ve hafakanı olanlar bunu kullanmamalıdır. Çok soğuk ve çok sıcak günlerde de kullanılmamalıdır.

Mideye kuvvet verir, bağırsakların rahatsızlıklarını ve kabızlığını giderici olarak kullanılır. Sıcak şeylerle kullanmak iyidir. Pek sıcak olarak dökülmemelidir. Akrep soktuğunda sürülmesi ve içilmesi iyi gelir. Hamile kadınlar katiyyen içmemelidir.

Bir elma veya ayvanın içini oyup, bu otu doldurduktan sonra kapağını kapatıp, ağaç ile çivilenir, üstünü hamur ile sıvadıktan sonra ekmek pişecek kadar fırında bıraktıktan sonra kullanılır.

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