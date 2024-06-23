İşte Mourinho'nun istediği golcü. 'Kara Boğa' diyorlar ona

Fenerbahçe, yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdürürken, teknik direktör Jose Mourinho'nun istediği golcü de belli oldu.

İtalyan basınından La Gazzetta dello Sport, sarı lacivertli kulübün Mourinho'nun hedefindeki Juventuslu Moise Kean'i istediğini yazdı.

Fildişi asıllı İtalyan futbolcu 2022-2023 sezonunda Everton'dan kiralanmış, bir sezon sonra ise 30 milyon euro bonservis bedeli karşılığında bonservisiyle alınmıştı.

Ancak Kean, geride kalan sezonda sadece 20 maçta oynayabilmiş, gol de atamamıştı.

Juventus’un sözleşmesi 2025 yılında sona erecek olan ve 'Kara Boğa' denilen futbolcuyu yeni sezonda kadroda düşünmediği ileri sürüldü.

24 yaşındaki ve 1.83 boyundaki Kean, Juventus alt yapısında yetişti. Hellas Verona, Everton ve Paris Saint Germain'de de oynadı.