İşte mucize bir sebze

Ispanak tam bir demir deposu olarak bilinir ve birçok hastalığa da iyi gelir. İşte ıspanağın en önemli 8 yararı...

Ispanak C, A, E, B ve K grubu vitaminleri ile demir açısından zengin olan magnezyum, fosfor, potasyum ve sodyum minerallerini içerir.

Anemi hastalığı olarak bilinen kansızlığa karşı etki sağlıyor.

50 gram ıspanak günlük A vitamini ihtiyacımızın tamamını karşılamaya yetiyor.

Cilt sağlığına iyi gelen ıspanak ayrıca göz sağlığı açısından da oldukça faydalıdır.

İçerdiği potasyum sayesinde kas kramplarına karşı etkili olması ıspanağın faydaları arasında bulunuyor.

Büyüme çağındaki çocukların kemik ve diş gelişimine katkıda bulunmasının yanında, kemik yoğunluğunun ilerleyen yaşla birlikte azalmasını da engelliyor.

Özellikle kış aylarında vücut direncini artırıyor, soğuk algınlığını önlüyor ve dişlerin çürümesini engelliyor.

Vücudun dayanıklığını artırıyor ve bedensel yorgunluğu gideriyor.

Lifli bir sebze olmasından dolayı hazmı kolaylaştırıyor ve kabızlığı gideriyor.



