İşte neredeyse tüm ağrıları yok eden mucize ot

İnsanların gerek hasta olmadan önce gerekse sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor.

Çalapa otu; Sıtma, frengi, kulunç, sarılık, mafsal ağrıları ve baş ağrılarında kullanılır.

AĞRI NEDİR?

Ağrı, kişinin günlük yaşamındaki faaliyet ve aktivitelerini kısıtlayan sıkıntı verici bir histir.

ÇALAPA OTU NEDİR?

Guttiferae familyasından Antil adalarında yetişen bir ağaçtır. Kabuklarından reçine elde edilir.

ÇALAPA OTU NASIL KULLANILIR?

Merak edilen bir diğer konu ise çalapa otunun nasıl kullanılması gerektiğidir. Özellikle yaz ayı ortalarında kahverengiye dönmeden toplanır ve kurutulur.

Aynı zamanda gölgede kış aylarında ya da 40 derecenin altında kurutulabilmektedir.

Ardından bir tatlı kaşığı çalapa otu ile beraber kaynatılmış su içerisinde hazırlanabilir. Bu şekilde günde 3 kez birer bardak olmak suretiyle çalapa otunu tüketmek mümkün.