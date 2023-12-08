İşte nezle ve bronşite iyi gelen mucize ot

İnsanların gerek hasta olmadan önce gerekse sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci sürüyor.

Nezle ve bronşitin sebep olduğu şikâyetleri gideren hatmi otu dikkatlerden kaçmadı.

HATMİ OTU NEDİR?

Ebegümecigillerden; Büyük, yuvarlak, yumuşak yapraklı ve uzun köklü bir bitkidir.

Çiçekleri beyazımsı mor veya pembedir. Hekimlikte kökü ve yaprakları kullanılır. İçeriğinde fazla miktarda müsilaj vardır. Çiçekleri Temmuz ve Ağustos aylarında, kökleri ise Sonbahar aylarında toplanıp, kurutulur.

HATMİ OTUNUN FAYDALARI

-Nezle ve bronşitin sebep olduğu şikayetleri giderir.

-Ağız, boğaz ve diş eti iltihaplarını iyileştirir.

-Bağırsak iltihaplarını giderir. Sancıları dindirir.

-Dövülmüş hatmi taneleri, vücuda sürülecek olursa, sivrisinek ve böcek sokmalarını önler.

-Öksürüğün hafifletilmesi

-Cilt tahrişlerinin giderilmesi

-Yara iyileştirilmesi

-Ağrıların azaltılması

-Ödemin atılması

-Sindirimin kolaylaştırılması

-Kalp sağlığının korunması

-Ağız kuruluğunun giderilmesi

HATMİ ÇİÇEĞİ ÇAYI DEMLENİR?

Dilerseniz içerisine bal ilave edebilirsiniz. Hatmi çiçeği çayını günde iki kez olacak şekilde tüketebilirsiniz. Kurutularak elde edilen hatmi çiçeği çayı, kaynamış suya atılır ve 5 dakika demlendikten sonra süzülüp içilebilir.

HATMİ ÇİÇEĞİ HANGİ SIKLIKLA TÜKETİLMELİDİR?

Hatmi çiçeği, düzenli bir şekilde her gün tüketilirse 3 ya da 4 gün içinde etkisini gösterebilir. Her bitki türünde olduğu gibi uzun süreli tüketilmesi tavsiye edilmemektedir.

Gün içerisinde 1 ya da 2 defa hatmi çiçeği çayı içilebilir. Hatmi çiçeği, solunum yolları hastalıkları, sindirim sistemi problemleri ve bağışık sistemini güçlendirmeye kadar birçok alanda fayda sağlar.