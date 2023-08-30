İşte "Ordular ilk hedefiniz Akdeniz'dir" emrinin belgesi ve Türkçesi

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün orijinal el yazısı ile “Ordular! İlk hedefiniz Akdeniz’dir. İleri!” emrinin imzalı belgesi ortaya çıktı.

İşte "Ordular ilk hedefiniz Akdeniz'dir" emrinin belgesi ve Türkçesi

Editör: Abdullah Keleş

Atatürk’ün Afyonkarahisar-Dumlupınar Meydan Muharebesi esnasında söylediği ve 7’den 70’e herkesin ezbere bildiği, “Ordular! İlk hedefiniz Akdeniz’dir. İleri!” emrinin, Atatürk’ün orijinal el yazılı belgesi, Türk İnkılap Tarihi Enstitüsü Arşivinde ortaya çıktı.

126/19244 19248 arşiv numaralı belgenin ortaya çıkması gündem oldu.

İşte Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk’ün o emrinin tam metni:

"Türkiye Büyük Millet Meclisi Orduları!

Afyonkarahisar-Dumlupınar Büyük Meydan Muharebesi’nde zalim ve mağrur bir ordunun anâsır-ı asliyesini (asıl unsurlarını) inanılmayacak kadar az bir zamanda imha ettiniz. Büyük ve necîb milletimizin fedakârlıklarına lâyık olduğunuzu ispat ediyorsunuz. Sahibimiz olan büyük Türk milleti istikbalinden emîn olmaya haklıdır. Muharebe meydanlarındaki maharet ve fedakârlıklarınızı yakından müşahade ve takip ediyorum. Milletimizin hakkınızdaki takdirlerine delâlet (kılavuzluk, aracılık) etme vazifemi mütevâliyen (ardarda) ve mütemadiyen (aralıksız şekilde) ifa edeceğim.

Başkomutanlığa teklifatta (tekliflerde) bulunulmasını Cephe Komutanlığı’na emrettim.

Bütün arkadaşlarımın Anadolu’da daha başka meydan muharebeleri verileceğini nazar-ı dikkate alarak ilerlemesini ve herkesin kuvâ-yı akliyesini (aklının gücünü), yiğitliğini ve menâbî-i celâdet (kahramanlığının kaynaklarını) ve himmetini müsabaka ile ibzâle (yarışırcasına bol bol harcamaya) devam eylemesini talep ederim.

Ordular! İlk hedefiniz Akdeniz’dir. İleri!

Türkiye Büyük Millet Meclisi Reisi
Başkumandan
M.Kemal"

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