İşte psikolojik dayanıklılığı artırmanın yöntemleri

Psikolojik dayanıklılığı güçlendirmenin 9 pratik yöntemi şunlardır:

-İlişkilerinizi güçlendirin

Hayatınızdaki insanlarla, ailenizle, dostlarınızla, meslektaşlarınızla, komşularınızla bağlantı kurun.

Onlara ihtiyacınız olduğunda başvurun, yardım alın, yardım edin. Bu, psikolojik olarak sizi daha dirençli kılacaktır.

-Durumu olduğu gibi görün

Yaşadıklarınızı ve duygularınızı inkar etmeyin. Olanları değiştirmeniz mümkün değil. Yapmanız gereken tek şey, en uygun çözüm yollarını aramaktır.

-Kontrol edebileceklerinize yoğunlaşın

Hayatın getirdiği zorlukları değiştirmek sizin elinizde olmayabilir. Ama siz, duruma nasıl yaklaşacağınızı ve nasıl davranacağınızı belirleyebilirsiniz.

-Değişime uyum sağlayın

Zamanla ve ihtiyaçlarınıza göre, hedefleriniz de farklılaşabilir. Değiştiremeyeceğiniz koşulları kabul edin ve değiştirebileceklerinize yönelin

-Kendinizi tanıyın

Zorluklarla karşılaştığınızda kendinizde yeni yönler keşfedeceksiniz. Hayatın zorluklarını aşmış olan kişilerden ilham alın. Onların ilişkilerinin, öz güvenlerinin, manevi değerlerinin, dayanıklılıklarının ve hayata bakışlarının ne kadar olumlu etkilendiğini fark edeceksiniz.

- Olumlu özelliklerinizi besleyin

Problem çözme becerinizi geliştirirken, iyilik, yardımlaşma, merhamet, anlayış, olumlu düşünce gibi pozitif niteliklere sahip olun.

-Kendinize iyi davranın

İhtiyaçlarınızı ve duygularınızı göz ardı etmeyin. Sizi mutlu eden, rahatlatan şeyler yapın. Düzenli egzersiz yapın. Uyku ve sağlık düzeninize özen gösterin. Meditasyon, yoga, manevi huzur ve inanç, psikolojik gücünüzü yükseltecektir.

-Hayatınızın anlamını ve amacını keşfedin

Herkesin anlam bulma yolu farklı olabilir. Ama başkalarına yardım etmek ve ilgi duyduğunuz alanlar olması size yol gösterebilir.

-Motivasyonunuzu koruyun

Zor durumlarla baş etmenin en önemli yolu, sabır ve azim göstermektir. Unutmayın ki hiçbir zorluk sonsuz değildir. Umutlu olun, sorunları küçük parçalara ayırın ve şükredecek şeyler bulun. Sorunları aşmanızı sağlayacak şeyler ve psikolojik gücünüzü destekleyecek özellikleriniz var. Her türlü olumsuzluğa karşı koyabilirsiniz.