İşte Rezenenin bilinmeyen yararları

Hijyenik ortamda saklanmış, doğru oranda ve sağlıklı yöntemlerle hazırlanmış rezene çayı, her yaştaki insan için çok sayıda şifalı kullanımı bir arada sunuyor. İşte uzmanından Rezenenin bilinmeyen yararları

İŞTE FAYDALARI…

Re­ze­ne­nin fay­da­la­rı ile il­gi­li önem­li bil­gi­ler pay­la­şan Türk Fi­to­te­ra­pi (Bit­ki­ler­le te­da­vi) Der­ne­ği Baş­ka­nı Prof. Dr. Ekrem Sezik, Av­ru­pa İlaç Ku­ru­mu­’nun, re­ze­ne ça­yı­nın ge­le­nek­sel bit­ki­sel ürün ola­rak aşa­ğı­da­ki amaç­lar için kul­la­nı­la­bi­le­ce­ği­ni ka­bul ettiğini açık­la­dı: Rezenenin bilinen yararları şöyle:

Dismenorede, ha­fif san­cı­la­rı gi­der­meye yarıyor

So­ğuk al­gın­lı­ğın­da­ki ök­sü­rük­ler­de, bal­gam sök­tü­rü­cü ola­rak kullanılıyor.

Gaz ve şiş­kin­lik ile ken­di­ni gös­te­ren san­cı­lı, ha­fif sin­di­rim sis­te­mi ra­hat­sız­lık­la­rı­na kar­şı iyi geliyor..

Re­ze­ne ça­yı­nın ya­rar­lı et­ki­le­ri bu say­dık­la­rı­mız­la sı­nır­lı de­ği­l” diyen Prof. Se­zik, “Ya­pı­lan araş­tır­ma­la­ra gö­re üst so­lu­num yo­lu ra­hat­sız­lık­la­rın­da ve haz­mı ko­lay­laş­tı­rı­cı ola­rak; be­bek­ler­de bi­lim­sel adı ko­lik olan se­be­bi tam bi­lin­me­yen ve­ya gaz­dan ola­bi­len san­cı­la­ra kar­şı, em­zik­li­ler­de süt ar­tı­rı­cı ola­rak da kul­la­nı­la­bi­le­ce­ği de­ği­şik bi­lim­sel kay­nak­lar­da be­lir­ti­li­yor. Do­la­yı­sıy­la, re­ze­ne ça­yı için ‘şi­fa­lı bir bit­ki ça­yı­’ de­mek çok ye­rin­de olu­r” di­ye ko­nuş­tu.

BEBEKLERE NASIL HAZIRLAMALI?

Prof. Sezik, bebekler için rezene çayı hazırlamanın formülünü de verdi:

1 poşet rezene çayı bir kupaya konur, üzerine tam kaynamamış (80∫ C) su ilâve edilir, 5 dakika kadar beklenir, poşet çıkarılır, çayın oda ısısına gelmesi beklenir. Bebeğe bir defada en çok 6-7 çay kaşığı dikkatle içirilir. Günde 3-4 defa verilebilir. Her gün taze hazırlanmalıdır.”

AÇIKTA SATILANLAR RİSKLİ Mİ

Re­ze­ne­nin ya­rar­lı et­ki­le­ri­nin ya­pı­sın­da bu­lu­nan de­ği­şik mad­de­ler va­sı­ta­sıy­la or­ta­ya çık­tı­ğı­nı belirten Prof. Se­zik, “Bun­lar­dan en önem­li­si yüz­de 2-4 ora­nın­da bu­lu­nan uçu­cu yağ. Bu uçu­cu yağ ane­tol, fen­kon gi­bi mad­de­ler ta­şır. Bir­kaç yıl bek­le­miş ve­ya kö­tü şart­lar­da sak­lan­mış re­ze­ne­de uçu­cu yağ ora­nı dü­şer. Bu da is­te­nen et­ki­nin azal­ma­sı­na hât­tâ kay­bol­ma­sı­na bi­le se­bep ola­bi­lir. Bu yüz­den, açık­ta sa­tı­lan re­ze­ne­nin tü­ke­til­me­si tav­si­ye edil­mi­yo­r” bil­gi­si­ni pay­laş­tı.