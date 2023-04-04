İşte Rezenenin bilinmeyen yararları

Hijyenik ortamda saklanmış, doğru oranda ve sağlıklı yöntemlerle hazırlanmış rezene çayı, her yaştaki insan için çok sayıda şifalı kullanımı bir arada sunuyor. İşte uzmanından Rezenenin bilinmeyen yararları
İŞTE FAYDALARI…
Rezenenin faydaları ile ilgili önemli bilgiler paylaşan Türk Fitoterapi (Bitkilerle tedavi) Derneği Başkanı Prof. Dr. Ekrem Sezik, Avrupa İlaç Kurumu’nun, rezene çayının geleneksel bitkisel ürün olarak aşağıdaki amaçlar için kullanılabileceğini kabul ettiğini açıkladı: Rezenenin bilinen yararları şöyle:
Dismenorede, hafif sancıları gidermeye yarıyor
Soğuk algınlığındaki öksürüklerde, balgam söktürücü olarak kullanılıyor.
Gaz ve şişkinlik ile kendini gösteren sancılı, hafif sindirim sistemi rahatsızlıklarına karşı iyi geliyor..
Rezene çayının yararlı etkileri bu saydıklarımızla sınırlı değil” diyen Prof. Sezik, “Yapılan araştırmalara göre üst solunum yolu rahatsızlıklarında ve hazmı kolaylaştırıcı olarak; bebeklerde bilimsel adı kolik olan sebebi tam bilinmeyen veya gazdan olabilen sancılara karşı, emziklilerde süt artırıcı olarak da kullanılabileceği değişik bilimsel kaynaklarda belirtiliyor. Dolayısıyla, rezene çayı için ‘şifalı bir bitki çayı’ demek çok yerinde olur” diye konuştu.
BEBEKLERE NASIL HAZIRLAMALI?
Prof. Sezik, bebekler için rezene çayı hazırlamanın formülünü de verdi:
1 poşet rezene çayı bir kupaya konur, üzerine tam kaynamamış (80∫ C) su ilâve edilir, 5 dakika kadar beklenir, poşet çıkarılır, çayın oda ısısına gelmesi beklenir. Bebeğe bir defada en çok 6-7 çay kaşığı dikkatle içirilir. Günde 3-4 defa verilebilir. Her gün taze hazırlanmalıdır.”
AÇIKTA SATILANLAR RİSKLİ Mİ
Rezenenin yararlı etkilerinin yapısında bulunan değişik maddeler vasıtasıyla ortaya çıktığını belirten Prof. Sezik, “Bunlardan en önemlisi yüzde 2-4 oranında bulunan uçucu yağ. Bu uçucu yağ anetol, fenkon gibi maddeler taşır. Birkaç yıl beklemiş veya kötü şartlarda saklanmış rezenede uçucu yağ oranı düşer. Bu da istenen etkinin azalmasına hâttâ kaybolmasına bile sebep olabilir. Bu yüzden, açıkta satılan rezenenin tüketilmesi tavsiye edilmiyor” bilgisini paylaştı.