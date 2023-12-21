İşte romatizmaya iyi gelen mucize ot

İnsanların korkulu rüyası olan romatizma ağrılarına çare için doğal besin önerileri ortaya çıkmaya devam ediyor.

Bunlardan birisi olan romatizmaya iyi gelen mucize ot olarak katırtırnağı otu dikkat çekti.

ROMATİZMA NEDİR?

Romatizma, kas-iskelet sistemindeki bir veya daha fazla yapının iltihaplanması veya aşınması sonucu ağrı ve hareket kısıtlılığına yol açan bir hastalık grubudur.

Romatizma, her yaşta görülebilir ve bağışıklık sistemindeki bozukluklara bağlı olarak ortaya çıkabilir. Romatizmanın en tehlikeli çeşidi, eklemlerde ve diğer organlarda hasara neden olan romatoid artrittir.

Romatizma, genetik, yaş, cinsiyet, çevresel faktör ve obezite gibi nedenlerle gelişebilir. Romatizma, kilolu kişilerde daha çok ağrıya sebep olur ve eklemlerde şişlik, sıcaklık ve ağrı görülür. Romatizma, tedavi edilmezse ciddi sorunlar ve komplikasyonlar yaratabilir.

KATIR TIRNAĞI OTU NASIL KULLANILIR?

Bu otu kaynatarak bal ile tatlandırın. Sonrasında günde 3 defa 1′er çay bardağıyla içebilirsiniz.

Zehirlenme tehlikesi nedeniyle aşırı dozlardan kaçınılması gerektiği önerildi.