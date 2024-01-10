İşte Saray'ın yeni prensi. Her şeyi astrolog gibi önceden biliyor. Artık bilgiyi Selvi'ye değil ona veriyorlar

Saray’dan aldığı haberleri kamuoyuna açıklayan, toplumun neredeyse her kesimini ilgilendiren flaş konuları köşesinden paylaşan yancı Abdulkadir Selvi’nin son kullanım tarihi doldu.

Asgari ücret, emekli maaşı başta olmak üzere neredeyse her konuyu gerek sosyal medya hesabından, gerek katıldığı televizyon programlarından gerekse de köşe yazılarından gündeme taşıyan yandaş Cem Küçük, Demokrat Partili Cemal Enginyurt’un radarına takıldı.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Cem Küçük’ün emekli maaşlarını, asgari ücrete yapılacak zamları önceden bilmesini ‘astrolog’a benzeten Enginyurt, paylaşımında imalı bir şekilde Cem Küçük’ü tebrik edip şu ifadeleri kullandı:

“Emekli maaşını, Asgari Ücreti, astrolog gibi Cem Küçük önceden biliyor. Tebrikler (!)”

SARAYIN YENİ PRENSİ CEM KÜÇÜK

Toplumun bir kısmı alsa da neredeyse tamamını ilgilendiren asgari ücretin tartışıldığı günlerde asgari ücret ‘tahmini’ yapan Küçük, 17 bin liralık bir ‘tahmin’ yapmıştı.

Tahmininden sonra açıklanan asgari ücret ise 17 bin 2 lira olmuştu.

Asgari ücretin yanı sıra emekli maaşlarının, memur maaşlarının da ötesinde en düşük öğretmen ve polis maaşlarının da tahminini yapmış ve memur maaşlarında neredeyse yine asgari ücret gibi tam isabet yapmıştı.