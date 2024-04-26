İşte Serie A'da küme düşen ilk takım. -47 averajı var

İtalya Serie A'nın 34. haftasında Salernitana, Frosinone deplasmanına çıktı.

Mücadeleyi 3-0 kaybeden Salernitana, küme düştü.

Frosinone'ye galibiyeti getiren golleri 10. dakikada penaltıdan Soule, 25. dakikada Brescianini ve 85. dakikada Zortea attı.

15 puanla son sırada kalan Salernitana, -47 averaja sahip olarak İtalya Serie A'ya veda eden ilk kulüp oldu.

Frosinone ise puanını 31 yaparak 16. sıraya yükseldi ve küme hattından biraz da olsa uzaklaştı.

Küme hattında yer alan diğer takımlar ise 17. sırada Udinese ve 19. sırada Sassuolo.