İşte sigara bıraktıran ot

İnsanların gerek hasta olmadan önce gerekse sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci sürüyor.

Ölümcül hastalıkların nedeni olan sigarayı bırakmada destekleyici etkisi olduğu bildirilen yavşan otu dikkatlerden kaçmadı.

SİGARAYI BÖYLE BIRAKTIYOR

Yavşan otu çiğnemek sigarayı bırakmayı kolaylaştıran yollardan biridir.

Yavşan otu çiğnemek ya da çayını tüketmek sigarayı bırakmayı kolaylaştırmanın yanında sigaran dolayı ağızda oluşan olumsuzlukları da minimuma indirebilmektedir.

YAVŞAN OTU NASIL KULLANILIR?

Yavşan otunun sağlığa faydalı olduğunu bilmek için onu taze olarak kullanmak lazım. Yavşan otunu aktarlardan temin edebilir ve cam bir kavanozda muhafaza edebilirsiniz.

Dozunda tüketildiğinde ve alerjik bir reaksiyon olmadığında zararı yoktur.

Yavşan otunu bazen çiğneyerek de yiyebilirsiniz ama genellikle çay şeklinde içilir. Yavşan otu çayı yapmak için diğer bitkilerle aynı yöntemi uygularsınız.

Yavşan otunu toz halinde ya da taze olarak kullanabilirsiniz. Kaynayan suyu ateşten indirdikten sonra yavşan otunu içine atar ve 4-5 dakika demlersiniz. Sonra yavşan otu çayınızı bal ve limonla lezzetlendirebilir ya da sade olarak içebilirsiniz.