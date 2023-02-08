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Övgün Ahmet Ercan tek tek sıraladı: İşte Türkiye'de depreme karşı en güvenilir şehirler...

Jeofizik mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, Türkiye’nin deprem bakımından en güvenli kentlerini açıkladı.

Haber Giriş: 8 Şubat 2023 Çarşamba - 01:05
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İşte Türkiye'de depreme karşı en güvenilir şehirler... Övgün Ahmet Ercan tek tek sıraladı

Övgün Ahmet Ercan tek tek sıraladı: İşte Türkiye'de depreme karşı en güvenilir şehirler...
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Jeofizik mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, Kahramanmaraş’da dün meydana gelen çifte depremin ardından sosyal medya hesabından Türkiye'nin deprem bakımından en güvenli kentlerini açıkladı.

Ahmet Ercan sosyal medya hesabından şunları kaydetti:

"Deprem bakımından Türkiye’nin en güvenli illeri: Konya, Karaman, Artvin, Rize, Trabzon, Ordu, Giresun, Yozgat, Samsun, Sinop, Kastamonu, Bartın, Kırklareli, Kırıkkale, Kırşehir, Aksaray, Niğde, Mardin, Şırnak, Siirt, Batman, Ardahan, Mersin, Antalya’dır.

Bir kentin deprem üretim odağı olması ayrı, dolaydaki deprem dalgaları geçerken sallanması ayrı... Ankara başkentimiz de etki alanında ancak güvenli bir ilimizdir. Zonguldak da güvenli illerimizdendir…"

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adem
8.02.2023 01:21
TC'nin dağlık kesimler hariç hiçbir yeri güvenli değil,çünkü herifler bizi teknolojileri ile bomba atmadan insanlarımızı kandıranlar yüzünden işgale uğruyoruz,ülkemizi 100. yılına kavuşturmamak için h  
 
Ahmet hamdi
8.02.2023 01:19
Iyi şimdi o illerdeki evlerin fiyatları ikiye katlar artık zaten millet mahnaya bakıyor  
 
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