İşte Türkiye'nin en zengin kadın sanatçıları! Bakın ilk sırada kim var?

Düzenleme: Kaynak: Medya Radar
İşte Türkiye'nin en zengin kadın sanatçıları! Bakın ilk sırada kim var?

Kimi emlak, kimi otel sahibi… Peki Türkiye'nin en zengin ünlü kadın sanatçıları kim? İşte Türkiye'nin zengin ünlü kadınları…

İşte Türkiye'nin zengin ünlü kadınları ve dudak uçuklatan servetleri…

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SEDA SAYAN

Türkiye'nin en zengin kadın sanatçıları listesinde ilk 10'da 1. sırada Seda Sayan yer alıyor. Temiz Magazin'in haberine göre, kazancını gayrimenkule yatıran Seda Sayan, İstanbul'un Zincirlikuyu ve Etiler semtlerinde ünlü rezidanslarda daireleri, Amerika Miami'de evi olduğunu biliyor muydunuz?

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SİBEL CAN

Sibel Can, da gayrimenkul zengini. Beykoz'daki çok lüks bir sitedeki malikanesinde yaşayan Sibel Can'ın Nakkaştepe'de İstanbul Boğazı manzaralı villası, araçları, Amerika'da evleri, çocuklarının oturduğu evler ve yatırım amaçlı aldığı gayrimenkulleri var.

MİAMİ’DE EV ALAN İLK ÜNLÜ

Sibel Can, Amerika'da Miami'de ev alan ilk ünlü.

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SEZEN AKSU

Türkiye'de yalıda oturan sadece 3 ünlü isim var. Sezen Aksu da yalıda oturan ünlü isimlerin arasında yer alıyor. Ünlü şarkıcı Sezen Aksu’da yatırımını gayrimenkule yatırıyor. Ses kayıt stüdyosu, araçları, gayrimenkulleri ve yalısı ile Sezen Aksu, listenin 3. sırasında yer alıyor.

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EMEL SAYIN

Şüphesiz Türkiye'nin en önemli isimlerinden biri Emel Sayın. Usta sanatçı asıl mal varlığını sahneden elde etti. Sayın'ın pek çok kişinin bilmediği; Marmaris'te bir oteli var. İstanbul'un orman bölgesi olan Demirciköy'de malikanede oturan Emel Sayın da kazancını gayrimenkule yatırıyor.

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AŞKIN NUR YENGİ

Aşkın Nur Yengi sahneden kazandığını gayrimenkule yatıran,"tutumlu" bir karaktere sahip. Aşkın Nur Yengi, son olarak İstanbul Beykoz'daki çok ünlü bir sitede; içinde pek çok dükkan bulunan bir pasaj satın almıştı.

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EBRU GÜNDEŞ

Ebru Gündeş, yıllardır en pahalı mekanlarda sahneye çıkan, en pahalı ekstralara yani düğün, davet, dernek özel gecelerinde astronomik fiyatlarla sahneye çıkan bir isim.

İstanbul'da yalıda oturan Gündeş'in milyonluk yatırımları, büyükbaş hayvancılık tesisi, nakiti ve bir hayli iyi gayrimenkulleri var. Gündeş, yıllar içinde abisine de iş açması için destekte bulunan bir isim.

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NİLÜFER

Zerrin Özer yıllar içinde kazandığı tüm serveti eriten, Nükhet Duru da Zerrin Özer'le bu konuda yarışan bir başka isimken; tutumlu kişiliğiyle Nilüfer de gayrimenkul zenginleri arasında...

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HADİSE

Ünlü şarkıcı Hadise de hatırı sayılır bir servetin sahibi. Yıllar içinde kardeşlerini bile rezidans apartmanlarda oturtan, özel maaşlar bağlayan Hadise, kazancının büyük bir bölümünü gayrimenkule yatırırken, yurt dışında da yatırım yapıyor.

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HÜLYA AVŞAR

Hülya Avşar'ın sahne, sinema, reklam ve tv programlarından kazandığı servet, ona yıllar içinde gayrimenkul olarak döndü.

Kendi oturduğu yazlık & kışlık villaların yanı sıra İngiltere'de evi olan Hülya Avşar, yatırım olarak aldığı arazi ve arsalarıyla, gayrimenkulleriyle Türkiye'nin en zengin şarkıcıları listesinde Hülya Avşar da ilk 10'da.

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DEMET AKALIN

Demet Akalın da tüm kazandığını gayrimenkule yatırıyor. Borsa ve ticaretten anlamadığını söyleyen Akalın, "Ticaret yapsam batarım, borsa da hiç mantıklı gelmiyor, o yüzden tüm kazandığımı gayrimenkule yatırıyorum" diyor.

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