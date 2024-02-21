İşte Türkiye'nin Sibirya'sı. 3 metre kar yağdı evler kayboldu

Kaynak: İHA
İşte Türkiye'nin Sibirya'sı. 3 metre kar yağdı evler kayboldu
Şırnak’ın Baytüşşebap ilçesinde bulunan Gökçe Köyü’nde yoğun kar yağışı sebebiyle tek katlı evler kar altında kaldı.

Beytüşşebap Gökçe Köyü’nde kıi etkisini sürdürmeye devam ediyor. Kar kalınlığı bazı yerlerde 3 metreyi geçerken, 150 haneden oluşan köyde evler karda kayboldu. Köyde yaşayan vatandaşlar, karlarla kaplanan evlerini temizleyebilmek için günlerdir küreklerle çalışıyor.

Gökçe Köyü’nde ikamet eden Menduh Timur isimli bir vatandaş, yoğun yağış nedeniyle tek katlı evlerin birçoğunun kar altında kaldığını ve günlerdir temizlik yaptıklarını iletti.

Geçen yıla nazaran daha çok kar yağdığını ifade eden Timur, "3 metreye yakın kar yağmış durumda. Bizde evlerde rutubet olmasın diye sürekli çatıları, cam ve kapı önlerini temizliyoruz. Çok zorlanıyoruz ama mecburuz, başka çaremiz yok. Nisan ayında buraya bahar gelecek, hayvanlarımızı dağa çıkaracağız" sözlerini kaydetti.

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