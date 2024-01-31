İşte Türkiye'nin Teksas'ı. Bir ilçe tek başına 57 ili geride bıraktı

Türkiye'de ikamet eden nüfus, 31 Aralık 2022 tarihi itibarıyla bir önceki yıla göre 599 bin 280 kişi artarak 85 milyon 279 bin 553 kişiye çıktı. Erkek nüfus 42 milyon 704 bin 112 kişi olurken, kadın nüfus 42 milyon 575 bin 441 kişiyi buldu. Toplam nüfusun yüzde 50,1'ini erkekler, yüzde 49,9'unu ise kadınlar oldu. TÜİK nüfus sayımı verilerine göre Türkiye’nin en kalabalık ilçeleri de açıklandı.

İŞTE TÜRKİYE’NİN EN KALABALIK İLÇELERİ LİSTELENDİ

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Türkiye'de 81 ile bağlı 922 ilçe bulunurken, özellikle İstanbul'daki bir ilçenin nüfusu 57 şehri geride kaldı.

İstanbul'un Esenyurt ilçesi, 977 bin 489 nüfusuyla Türkiye'nin en kalabalık ilçesi olarak öne çıktı ve 57 ili nüfus bazında gerisine yerleşti.

Ankara'nın Çankaya nüfusu 949.265, Keçiören ilçesi ise 942 bin 884 kişiyle 3'üncü sırada yer alırken, 936 bin 351 kişiyle Antep'in Şahinbey ilçesi olarak kayıtlara geçti.

Bursa'nın Osmangazi ilçesi 884 bin 451, Gaziantep'in Şehitkamil ilçesi 839 bin 553, İstanbul'un Küçükçekmece ilçesi 805 bin 930, Adana'nın Seyhan ilçesi 792 bin 536 oldu.

İstanbul'un Bağcılar ilçesi 744 bin 351 ve Pendik ilçesi 741 bin 895 kişiyle Türkiye'nin en kalabalık diğer ilçeleri olarak listelendi.

Böylelikle en kalabalık 10 ilçe arasında İstanbul'un 4, Ankara ve Gaziantep'in ikişer, Bursa ve Adana'nın da birer ilçesi bulundu.

Türkiye'nin en kalabalık ilçeleri listesi şu şekilde listelendi:

İstanbul Pendik nüfusu : 741 bin 895

İstanbul Bağcılar nüfusu : 744 bin 351

Adana Seyhan nüfusu : 792 bin 536

İstanbul Küçükçekmece nüfusu : 805 bin 930

Gaziantep Şehitkamil nüfusu : 839 bin 553

Bursa Osmangazi nüfusu : 884 bin 451

Gaziantep Şahinbey nüfusu : 936 bin 351

Ankara Keçiören nüfusu : 942 bin 884

Ankara Çankaya nüfusu : 949 bin 265

Ankara Yenimahalle nüfusu : 704 bin 652

Konya Selçuklu nüfusu : 690 bin 667

Ankara Mamak nüfusu : 687 bin 535

Ankara Etimesgut nüfusu : 614 bin 891

Ankara Sincan nüfusu : 572 bin 609

Kahramanmaraş Onikişubat nüfusu : 453 bin 730

Diyarbakır Kayapınar nüfusu : 419 bin 513

Ankara Altındağ nüfusu : 413 bin 994

Diyarbakır Bağlar nüfusu : 406 bin 471

Adana Yüreğir nüfusu : 404 bin 726

Adana Çukurova nüfusu : 389 bin 175

Konya Karatay nüfusu : 370 bin 927

Konya Meram nüfusu : 348 bin 325

Aydın Efeler nüfusu 303 bin 772

Mardin Kızıltepe nüfusu : 267 bin 151

Manisa Yunusemre nüfusu 266 bin 514

Ordu Altınordu nüfusu 235 bin 096

Kahramanmaraş Dulkadiroğlu nüfusu : 226 bin 409

Diyarbakır Yenişehir nüfusu 219 bin 759

Muğla Bodrum nüfusu 192 bin 964

Mardin Artuklu nüfusu 189 bin 769

Balıkesir Karesi nüfusu 187 bin 362

Balıkesir Altıeylül nüfusu 183 bin 736

Muğla Fethiye nüfusu 177 bin 702

Manisa Akhisar nüfusu 177 bin 419

Manisa Turgutlu nüfusu 175 bin 401

Balıkesir Edremit nüfusu 167 bin 901

Manisa Şehzadeler nüfusu 167 bin 227

Manisa Salihli nüfusu 165 bin 113

Balıkesir Bandırma nüfusu 164 bin 965

Aydın Nazilli nüfusu 162 bin 737

Şırnak Cizre nüfusu 159 bin 754

Kırklareli Lüleburgaz nüfusu 153 bin 903

Konya Ereğli nüfusu 150 bin 978

Muğla Milas nüfusu 147 bin 416

Şırnak Silopi nüfusu 144 bin 830

Kahramanmaraş Elbistan nüfusu 141 bin 307

Diyarbakır Ergani nüfusu 136 bin 099

Ordu Ünye nüfusu 132 bin 432

Aydın Kuşadası nüfusu 130 bin 835

Adıyaman Kahta nüfusu 128 bin 961

Ordu Fatsa nüfusu 126 bin 775

Aydın Söke nüfusu 123 bin 301

Muğla Menteşe nüfusu 120 bin 627

Mardin Midyat nüfusu 120 bin 069

Diyarbakır Bismil nüfusu 118 bin 698

Hakkari Yüksekova nüfusu 117 bin 739

Mardin Nusaybin nüfusu 115 bin 586

Manisa Soma nüfusu 111 bin 789