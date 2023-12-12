İşte üremeye engel vitamin eksikliği

Hangi vitamin eksikliği üremeyi engelliyor?

KAYNAK: İHA
İşte üremeye engel vitamin eksikliği

Avusturyalı bilim insanlarınca yürütülen bir çalışma, D vitamini eksikliğinin düzeltilmesinin üreme sonuçları ve hormon düzeylerini olumlu etkilediğini ve tüp bebek başarısını artırabileceğini gösterdi. Yürütülecek geniş çalışmalar sonrasında, vitamin D’nin, kısırlık tedavisi gören çiftler için faydalı olabileceği öngörülüyor. Bilim insanları, D vitamini eksikliğinin üreme fonksiyonlarında etkili olduğunu, cinsiyet hormonlarının üretimini olumsuz etkilediğini ve tüp bebek başarısını düşürebileceğini ortaya koydu.

Prof. Dr. Bülent Okan Yıldız, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kongrede endokrinoloji alanında çok sayıda yeni çalışmanın bilim camiasıyla paylaşıldığını açıkladı. Yıldız, D vitamininin özellikle erkeklik hormonu olan testosteron ile ilişkisinin bilindiğini belirterek, yeni yapılan çalışmalarda D vitamininin tedaviyle yerine konulmasıyla, kadınlarda ve erkeklerde üreme fonksiyonu ve fertilitenin iyileştirilip iyileştirilmediğinin sorgulandığını söyledi. Avusturyalı bilim insanlarınca yürütülen ve ilk sonuçları Avrupa Endokrinoloji Kongresi’nde açıklanan çalışmaya ilişkin bilgi veren Yıldız, şu değerlendirmeleri yaptı:

“Yeni yapılan bir çalışmayla, D vitaminin kadın ve erkek kısırlığında etkisi araştırıldı. Bu kapsamda, kontrollü bir seri çalışma hala yürütülüyor. Bugüne kadar yapılan çalışmalarda, D vitamininin kısırlığın değişik yönleri ile ilişkili olduğu ortaya kondu. Çalışmalarda, D vitamini eksikliğinin, erkekteki sperm hücresinin hem üretimini hem de olgunlaşmasını, kadınlarda da hem yumurta hücresinin hem de rahim zarının fertiliteye hazırlanmasını, ayrıca kadınlık ve erkeklik hormonlarının üretimini olumsuz etkilediği belirlendi. Bunun dışında D vitamini düzeyleri düşük olanlarda tüp bebek sonuçlarının daha başarısız olduğu, D vitamini takviyesiyle tüp bebek başarısının artırılabileceği ifade edildi. Aynı şekilde, D vitamini eksikliğinin giderilmesinin, erkeklerde de sperm kalitesi, üreme fonksiyonu ve testosteron düzeyleri üzerinde olumlu etkisi olduğunu gösteren veriler mevcut.
Şimdi hem aradaki neden-sonuç ilişkisinin belirlenmesi hem de kadın ve erkeklerde üreme fonksiyonları üzerinde olumlu etki sağlayabilmek için hangi dozda ve ne kadar süreyle D vitamini verilmesi gerektiği inceleniyor. Bu konudaki geniş çalışmaların sonuçlarına göre D vitamini kısırlık tedavisi gören çiftlerde yararlı bir seçenek olarak yer alabilir.”

İHA

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