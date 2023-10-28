İşte vereme iyi gelen ot

İnsanların gerek hasta olmadan önce gerekse sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor.

İnsanların korkulu rüyası olan verem gibi hastalıklarda faydalı olan zerdeçap otu dikkat çekti.

VEREM NEDİR?

Verem hastalığı, yani tıbbi adıyla tüberküloz (TB) hava yoluyla bir bireyden diğerine yayılan, bulaşıcı bir akciğer hastalığıdır.

Verem hastalığı Mycobacterium Tuberculosis isimli bakterilerden kaynaklanır.

Verem hastalığı tedavi edilebilir ve verem aşısı ile önlenebilir bir hastalıktır.

ZERDEÇAP OTU NEDİR?

Zencefilgiller familyasından; anavatanı Doğu Hindistan olan çok yıllık bir bitkidir.

Yaprakları sivri uçlu, çiçekleri sarı renktedir. Safranı andıran boyalı bir madde çıkarılır. Baharat olarak kullanılır.

ZERDEÇAP OTU NASIL TÜKETİLİR?

Zerdeçap sarı renk vermek istediğiniz her tarifte kullanabilirsiniz.

Safran ve körinin kullanıldığı birçok yemekte baharat olarak zerdeçalı da deneyebilirsiniz.

Zerdeçapı makarna ve zerdeçallı pilav bu konuda örnek olarak verilebilir.

Kahvaltıda yumurta seviyorsanız zerdeçallı omlet hoşunuza gidebilir.

Etlerinizin marinasyonunda baharat karışımına dahil edebilir ya da pişirme sırasında ekleyebilirsiniz.

Sebze yemeklerinize hem renk hem de lezzet amaçlı katabilirsiniz. Zerdeçapı karnabahar, kabak, brokoli ve Brüksel lahanası ile kullanımı yaygındır.

Hintliler zerdeçapı yemeklerinde yağın içerisinde karabiber ile birlikte kullanır. Bu şekilde de deneyebilirsiniz.

Özellikle bahar aylarında vücut direncini arttırmak için çocuklarınıza zerdeçal süt karışımı iyi gelebilir.