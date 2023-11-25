İşte yağışlar sonrası İstanbul’un barajlarında son durum

İstanbul’da 15 gün süren yağışlar sonrası barajlardaki son durum ortaya çıktı. Açıklanan son verilere göre barajların ortalama doluluk oranı yüzde 24,54’e yükseldi.

KAYNAK: Haber Merkezi
İşte yağışlar sonrası İstanbul’un barajlarında son durum

İstanbul'da 15 günde meydana gelen sağanak yağışların ardından İSKİ barajlardaki son durumu açıkladı. Yağışlar kuraklıktan dolayı adeta can çekişen barajlara nefes oldu. 11 Kasım'da barajların genel doluluk oranı yüzde 16,18 iken 25 Kasım itibarıyla yüzde 24,54'e yükseldi. 15 gündür devam eden yağışlar ile barajların yüzde 8,36'sı doldu.

Sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği eylül ve ekim aylarının ardından kasım ayında kış aniden bastırdı. Erken gelen soğuklar yağmur ve kar yağışlarını da beraberinde getirdi. İstanbul'da 15 gündür devam eden yağışlar ise barajlara yaradı.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) İstanbul'daki barajlar hakkında son verileri açıkladı.

ORTALAMA DOLULUK YÜZDE 8,36 ARTTI

İstanbul'da şiddetli yağışların başladığı 11 Kasım'da barajların ortalama doluluk oranı yüzde 16,18'di. Dün sabah bu oran yüzde 24,42'ye çıktı.

15 gün devam eden yağışların ardından 25 Kasım Cumartesi günü itibarıyla İstanbul'daki barajların ortalama doluluk oranı yüzde 24,54'e yükseldi.

Diğer bir ifadeyle, yağışlar barajlarda yüzde 8,36'lık bir artış sağladı.

YAĞIŞLAR HAFTA SONU DA SÜRECEK

Öte yandan Meteoroloji'den alınan bilgiye göre bu hafta sonu mega kentte sağanak yağış ve kuvvetli fırtına bekleniyor. Meteoroloji'den vatandaşları fırtına ve yağıştan dolayı uyarılar gelirken bu yağışların barajlardaki doluluk oranını artırması bekleniyor.

İSTANBUL BARAJLARININ DOLULUK ORANLARI

Ömerli: 46,98

Elmalı: 45,89

Darlık: 38,75

Alibey: 29,72

Istrancalar: 36,04

Terkos: 12,61

Büyükçekmece: 8,86

Sazlıdere: 8,94

Kazandere: 6,03

Papuçdere: 2,63

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