İşte yalnız kalmaktan korkan burçlar. İlişkilerine sıkı sıkıya bağlılar

Burçlar kişilerin karakterlerine dair mesajlar verir. İkili ilişkilerde veya arkadaşlık ilişkilerinde çok bağımlıdırlar. Terk edilmek ve yalnız kalmaktan çok korkarlar.

Gerçek Gündem’de yer alan bilgilere göre, İŞTE O BURÇLAR:

YENGEÇ BURCU

Güvenilir olan ve duygusal yapıları güçlü olan Yengeç burçları deirn bağlar oluştururlar. İlişkilerde bağımlı olan yengeçler terk edilmekten de korkarlar.

BALIK BURCU

Hassas, duygusal olan balıkların ilişkilerde çok bağımlılardır. Bu yüzden yalnız kalma ve terk edilme endişeleri vardır.

AKREP BURCU

Akrep burçları güvensiz hissetiklerinde ilişkilerde yapışkan olurlar çünkü yalnız kalmaktan korkarlar. Sahiplenme eğilimleri ve kontrol ihtiyaçları, derin bir duygusal bağı sürdürmek için çabalarken bazen bağlılık olarak ortaya çıkabilir.

KOÇ BURCU

Koç burçları tutkularıyla bilinirler. İlişkilerde sahiplendirici tavırları vardır. Bırakmakla mücadele edebilirler ve partnerlerinin sürekli varlığını ve sevgisini sağlamak için yapışkanlık sergileyebilirler.

TERAZİ BURCU

Teraziler, uyumlu ilişkilere olan güçlü arzularıyla tanınırlar. Dengeyi koruma ve çatışmadan kaçınma arayışlarında bağımlı hale gelebilirler. Terk edilme korkuları ve onaylanma ihtiyaçları, partnerlerinden sürekli güvence ararken bazen yapışkan davranışlarla sonuçlanabilir.

Koç, Başak, İkizler, Aslan, Terazi, Yay, Oğlak ve Kova, bağlanma sorunları olmadıkça o kadar yapışkan değildirler. Böyle olmak isteseler bile bu dürtülerini kontrol ederler.