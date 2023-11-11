İşte yara ve akne lekelerini geçiren mucize bitki

İnsanların korkulu rüyası olan yara ve akne lekelerini geçiren mucize çakşır otunun faydaları dikkat çekti.

Ersoy Özdem KAYNAK: Haber Merkezi
İşte yara ve akne lekelerini geçiren mucize bitki

İnsanların gerek hasta olmadan önce gerekse sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci sürüyor.

İnsanların korkulu rüyası olan yara ve akne lekelerini geçiren mucize çakşır otu dikkat çekti.

ÇAKŞIR OTU NEDİR?

Çakşır otu bitkisi, kurak topraklarda yetişir. Boyu 2-3 metreye kadar uzayan, ince dalları ve sarı taneli çiçekleri olan bir bitkidir.

ÇAKŞIR OTUNUN FAYDALARI NELERDİR?

-Afrodizyak özelliği nedeniyle erkeklerde iktidarsızlık tedavisinde kullanılır.

-Kısırlık tedavilerinde de kullanılan çakşır otu, sperm sayısını ve kalitesini artırır.

-Kas ve eklem ağrılarını hafifletir.

-Vücuttan toksin atımını hızlandırır.

-Enerjiyi artırarak zindelik sağlar.Sinir sisteminin çalışmasını destekler.

-İştah açarak kilo almak isteyenlere fayda sağlar.

-Soğuk algınlıklarına iyi gelir.

-Yara ve akne lekelerini geçirir.

-Sindirimi kolaylaştırır, gaz problemlerini iyileştirir.

ÇAKŞIR OTU NASIL KULLANILIR?

Çakşır otunu tatlı niyetine yemek isterseniz bunun için de bir yol var. Aktarlarda satılan çakşır otunun tozunu, bal veya pekmez ile karıştırarak macun kıvamına getirilir. Bu macundan günde 2 defa bir tatlı kaşığı kadar alabilirsiniz. İki defadan fazla almanız faydadan çok zarar verebilir.

“Çakşır otu nasıl içilir?” diye düşünüyorsanız hem çayını hem de suyunu içebilirsiniz. Çay yapmak için aktarlarda kurutulmuş çakşır otu kökü bulabilirsiniz. Bu kök, suda kaynatılarak çakşır otu çayı hazırlanır. Çakşır otu suyu ise bitkinin özünden elde edilir ve genelde 1 litrelik şişelerde satılır.

Çakşır otu yağı, zeytinyağı ile eşit miktarda karıştırılarak ciltteki lekelerin üzerine masaj yapılarak sürülür. Düzenli kullanımda ciltteki lekeleri geçirmesi çakşır otu yağının faydaları arasında en çok bilinenlerdendir.

Çakşır otu ne şekilde kullanılırsa kullanılsın, tedaviye destek olan bir ürün olduğu hatırlanmalıdır. Kısırlık veya başka problemler için teşhis konulup tedaviye başlandıktan sonra doktorunuz izin verirse yardımcı olarak kullanılabilirsiniz. Tedavinizin hızını ve etkisini artırabilir.

Ama kimseye danışmadan ve sadece bu bitkiye güvenerek mucizeler ummanız önerilmez. Çünkü sadece çakşır otu ile çözmeye çalıştığınız problem aslında çok farklı olabilir. Bu da size hem para hem zaman kaybettirir.

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