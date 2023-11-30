İşte yüksek tansiyonun dengelen dikkat çeken ot

Ölümcül sonuçları olan yüksek tansiyonun dengelen ergeç sakalı otu dikkatlerden kaçmadı.

Erhan Songür KAYNAK: Haber Merkezi
İşte yüksek tansiyonun dengelen dikkat çeken ot

İnsanların sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci sürüyor.

Ergeç sakalı otu; İdrar söktürücü olması nedeniyle böbrekleri temizler, yüksek tansiyonun dengelenmesine yardım eder.

YÜKSEK TANSİYON NEDİR?

Yüksek tansiyon ise tıp dilinde hipertansiyon olarak ifade edilir. Aşırı tuz tüketimi ve hareketsiz hayat tarzı hipertansiyona yol açabilmektedir. Kan basıncının kısa vadede artması herhangi bir belirtiye sebep olmadığından 40 yaş üstü grupta zaman zaman kontrol edilmelidir.

ERGEÇ SAKALI NASIL KULLANILIR?

Ergeç otunu kullanmanın en yaygın yolu, bitkinin yapraklarını veya çiçeklerini kaynar suda demleyerek çay yapmaktır. Bu çayı günde 2-3 bardak içmek tavsiye edilir. Ayrıca, bitkinin yaprakları veya çiçekleri kurutularak toz haline getirilebilir ve yemeklere veya salatalara katılabilir. Bitkinin kökü ise, rendelenerek veya ezilerek suyu çıkarılabilir ve cilt üzerine uygulanabilir. Bitkinin yağı ise, aktarlardan veya internetten temin edilebilir ve masaj yaparak ağrılı bölgelere sürülebilir.

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